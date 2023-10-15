زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب غرب أفغانستان

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالًا بلغت شدته 6.5 درجة ضرب غرب أفغانستان اليوم الأحد. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

من جهته نقل المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أن زلزالًا جديدًا شدته 6,3 درجة ضرب، الأحد، مدينة هرات في شمال غرب أفغانستان، بعد هزتين أرضيتين عنيفتين وقعتا في المنطقة نفسها منذ بداية الشهر الجاري.



وأشار المعهد الأمريكي إلى أن هزة ارتدادية بقوة 5,5 درجة ضربت المنطقة بعد الزلزال بنحو 20 دقيقة.