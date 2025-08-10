الجيش الأوكراني يقول إنه "هاجم مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية خلال الليل"

مصر.. مشهد مؤثر لوفاة عامل نظافة أثناء عمله (فيديو)

عامل نظافة المصدر: istock
محمد بركة
محمد بركة
10 أغسطس 2025، 10:32 ص

لا تزال ردود الأفعال تتوالى في مصر حول الوفاة الحزينة التي أثارت موجة واسعة من التعاطف، رسميًّا وشعبيًّا، لعامل نظافة مصري أثناء أدائه لعمله بأحد أحياء مدينة "الزقازيق" بمحافظة الشرقية.

ونعت فاعليات مجتمعية وسياسية عديدة الراحل، كما شاركت شخصيات عامة في جنازته، فيما تكلف أحد الأحزاب بنفقات الجنازة. 

ومن ناحيته، قدّم محافظ الشرقية، واجب العزاء والمواساة لأسرة العامل خلال حضوره عزاء الراحل بمسقط رأسه بقرية "كفر الحمام"، معلنًا صرف إعانة مالية عاجلة للورثة، كما أمر بتوفير وظائف لأبنائه على الفور.

وكانت كاميرات المراقبة وثقت مشهدًا هزَّ القلوب لسعيد محمد عبدالحميد السيد عابدين وهو يكنس الشارع في "حي ثان" وهو محاط بعدد من الكلاب الضالة التي بدت مطمئنة في وجوده. 

وبعد أكثر من دقيقة، سقط العامل أرضًا ثم استعاد توازنه سريعًا ووقف على قدميه، لكنه انهار هذه المرة ووقع للمرة الأخيرة، فيما تحرك كلبان نحوه وكأنهما يريدان الاطمئنان عليه.

وكان لافتًا أن أحدًا من المارة لم ينتبه لِما حدث في المشهد الذي وقع أمس السبت. 

وأكدت تقارير الطب الشرعي أن سبب الوفاة يعود إلى هبوط حاد في الدورة الدموية؛ ما أدى إلى توقف في عضلة القلب.

 

 

 

