"مين؟".. سؤال أشعل الأزمة بين أصالة ومايا دياب (فيديو)

فجأة ودون مقدمات، اندلع تراشق وهجوم متبادل بين الفنانة السورية أصالة نصري والفنانة اللبنانية مايا دياب، على خلفية تصريحات الأولى في مؤتمرها الصحفي بمهرجان جرش قبل يومين، التي اعتُبرت مسيئة للثانية، في حين لم يتأخر رد مايا الذي جاء "قويًا وعنيفًا"، بحسب متابعين.

وبدأت الأزمة حين سُئلت أصالة قبل حفلها بالمهرجان عن رأيها في ألبوم مايا دياب الغنائي الجديد، فتساءلت بدورها "مين؟" ثم عادت لتتساءل مرة أخرى: "نزلت ألبوم؟ ألف مبروك، من سوء حظي ما سمعتو".

وواصلت أصالة ما اعتبره كثيرون تقليلًا من شأن مايا دياب، مضيفة: "عمرو دياب رائع، عمرو دياب بجنّن، حبيت كتير أغنياتو".

وحين أكد الصحفيون لها أنهم يسألونها عن مايا دياب وليس عمرو دياب، أغلقت النقاش قائلة: "خلّي المؤتمر فني وخلّينا مبسوطين مع بعض، أنا جايتكم بكل حب وتعبانة عن جد، وقعدتلكم، حاولت ما أتأخر قد ما فيي".

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وبينما وُصف بـ"قصف جبهة"، ردت مايا على أن "أصالة ينقصها الوفاء والأفضل لها أن تغلق فمها"، كما سخرت منها وألمحت إلى جهلها باللغة الإنجليزية.

وقالت مايا دياب على هامش مشاركتها بمهرجان "بياف" لتكريم الشخصيات العامة في بيروت: "أول شي بدي قُلّها إنو هي إنسانة بلا قوة (عديمة الوفاء)، ويا ريت She Zip It (تصمت)".

وأضافت في تصريحات لموقع " إتي بالعربي: "وإذا بدكن تفسّروا لها بالعربي لأنو ما راح تفهم الكلمة بالإنجليزي، وبدي قُلّها إن شاء الله ما يكون عندي وقت أعمل أنا مؤتمر غير فني واحكي فيه عن أصالة، شكراً".

يشار إلى أن الوسط الفني انشغل قبل سنوات بخلاف حاد بين الفنانتين، لم تتضح أسبابه بشكل واضح حتى الآن، وهو ما سبق أن علقت عليه مايا دياب في حقبة سابقة قائلة: "أصالة إنسانة طيبة لكن أحيانا متسرعة، سواء بالإيجابي أو السلبي، والموقف الذي حدث بيننا كان محرجا ولا أريد التطرق إليه".