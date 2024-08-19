قاد حريق في مبنى قيد الإنشاء السلطات الأمنية في الأردن، لاكتشاف جريمة مروعة، راح ضحيتها أحد الأشخاص، وحاول مرتكبها إخفاء تفاصيل جريمته عن الشرطة.

وكشف البحث الجنائي بمديرية الأمن العام، ملابسات مقتل أحد الأشخاص بمنطقة "شفا بدران" في العاصمة الأردنية عمّان، بعد أن عمد مرتكب الجريمة إلى حرق الجثة لإخفاء الجريمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن "بلاغاً ورد فجر اليوم (الأحد) بوجود حريق في بناية قيد الإنشاء في منطقة (شفا بدران) حيث تحركت كوادر الدفاع المدني والشرطة للمكان للتعامل مع الحريق.

وأضاف، في بيان، أنه "وأثناء التعامل مع الحريق عثر على جثة أحد الأشخاص وقد تعرضت للحرق، وجرى الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، والذي أكد تعرضها للعنف والطعن قبل الحرق".

وذكر المتحدث الأمني أنه تم "تشيكل فريق تحقيقي من البحث الجنائي ومديرية شرطة شمال عمّان لمتابعة التحقيقات".

وأكد أن "فريق التحقيق ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة تمكن من حصر الاشتباه بشخص يعمل حارساً للمبنى قيد الإنشاء".

وأوضح أنه "بالتحقيق معه اعترف بقتل المغدور طعناً إثر خلاف لحظي حصل بينهما وأنه قام بإشعال النيران بالمكان بعد ذلك". وفق البيان.

وختم المتحدث باسم الأمن العام بالتأكيد على أنه "سيتم إحالة القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى".