بلاغ ضد بدرية طلبة لإساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

قدمت المحامية المصرية نيفين وجيه بلاغًا رسميًا إلى النيابة العامة في القاهرة ضد الفنانة بدرية طلبة، تتهمها فيه بإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" تضمنت مخالفات للقانون والقيم المجتمعية.

وأشار البلاغ إلى أن الفنانة اعتادت مؤخرًا نشر مقاطع كوميدية عبر وسائل التواصل، غير أن بعض هذه المقاطع تجاوز إطار الكوميديا المقبولة، واحتوت على ألفاظ وإيحاءات غير لائقة تمس الذوق العام، وتؤثر سلبًا على فئة المراهقين والشباب.

وأوضحت المحامية أن البلاغ يستند إلى أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري، الذي يجرّم نشر أي محتوى يمس القيم الأسرية أو يحرض على سلوكات مخالفة للآداب العامة، إضافة إلى مواد في قانون العقوبات المتعلقة بالإساءة العلنية، مشددة على أن الهدف هو حماية المجتمع من أي محتوى مسيء، وليس استهداف الفنانة شخصيًا.

وفي السياق ذاته، قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي تحويل بدرية طلبة للتحقيق الفوري، بعد انتشار مقطع فيديو لها على مواقع التواصل وهي ترد على شائعات متداولة، مستخدمة عبارات اعتُبرت غير مقبولة، مؤكدًا عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي فنان يخل بالقيم الأخلاقية.

من جانبها، قدمت بدرية طلبة اعتذارًا علنيًا لجمهورها عبر حسابها على "فيسبوك" بعد الجدل الذي أثارته تصريحاتها خلال بث مباشر، والذي تضمن ألفاظًا مسيئة للمشاهدين، ما أثار انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.