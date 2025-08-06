"لم تقدرني".. مصطفى كامل يبرر عدم تواصله مع أنغام

برر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، عدم تواصله مع الفنانة أنغام، التي تمر حاليًا بأزمة صحية وتتلقى العلاج في ألمانيا، بأن الأخيرة لم تُقدّره ولم ترد على رسائله السابقة عندما مرت بوعكة صحية مماثلة، ما دفعه إلى عدم تكرار المحاولة.

وقال كامل في تصريحات تلفزيونية لموقع "إي تي بالعربي"، إنه سبق أن أرسل لأنغام رسالة نصية عبّر فيها عن رغبته بالاطمئنان عليها، لكنها تجاهلت الرد، على الرغم من أنها قرأت الرسالة، وأضاف: "أنا ما طلبتش فلوس منها عشان تتجاهلني كده"، في إشارة إلى أن تصرفها لم يكن مبررًا من وجهة نظره.

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وأوضح كامل أنه كنقيب مطلوب منه أن يكون على تواصل دائم مع الجميع، لكنه أشار إلى وجود حدود عندما يتعلق الأمر بالتقدير الشخصي، قائلًا: "لازم يكون فيه احترام وتقدير متبادل".

وأكد كامل أنه يتمنى لأنغام الشفاء العاجل، وأن يمنّ الله عليها بالصحة والعافية لتعود إلى أبنائها وجمهورها، مشددًا على أنه يكنّ لها كل التقدير على المستويين الفني والإنساني، وأنه فوجئ بتصرفها الذي لم يكن يتوقعه منها.

وأشار إلى أنه لو كان في وضع صحي مماثل، ووصله من أنغام مجرد رسالة للاطمئنان، وكان عاجزًا عن الرد بنفسه، لكلف أحد المحيطين به أن يكتب ردًا مهذبًا بالنيابة عنه، معتبرًا أن الأمر لا يحتاج أكثر من تقدير بسيط.

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وكان الإعلامي المصري محمود سعد قد كشف، الأحد الماضي، مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام، مشيرًا إلى أنها خضعت لعملية دقيقة عبر المنظار.

وقال سعد، عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه يتواصل يوميًا للاطمئنان عليها، سواء من خلالها مباشرة أم عن طريق نجلها عمر، مضيفًا: "هي لا تزال متعبة وتعاني من ألم شديد".

وأوضح أنها ستظل في المستشفى حتى نهاية الأسبوع الجاري، طالبًا من جمهورها الدعاء لها لتتجاوز هذه الأزمة الصحية.

وأشار سعد إلى أن أنغام خضعت لعملية دقيقة باستخدام المنظار عبر الفم، لاستئصال كيس دهني حميد كبير الحجم من منطقة البنكرياس.