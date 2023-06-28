تماثيل مسافرين مجزأة تحط رحالها على ساحل "أمالفي" الإيطالي
في عالم النحت الواسع والمتنوّع، هناك عدد لا بأس به من الفنانين الذين يتمتّعون بأسلوب فريد من نوعه بحيث يمكن التعرّف إلى أعمالهم فور رؤيتها.
ومن بين هؤلاء النحّات "برونو كاتالانو" الذي أصبحت منحوتاته البرونزية المجزّأة، منارةً للفن المعاصر، إذ تلقي الضوء على مواضيع السفر والهجرة والرحلات التي تشكل نسيجاً جوهرياً في التجربة الإنسانية.
أربع منحوتات برونزية وصلت إلى ساحل "أمالفي" الإيطالي تحمل توقيع "كاتالانو" الإيطالي – الفرنسي الذي ولد في المغرب عام 1960 وأمضى حياته في الترحال والانتقال من بلد إلى آخر حول العالم.
ترجم الفنان تجربته هذه في فنه من خلال تماثيل مجزّأة لمسافرين يحملون معهم حقائبهم، حسبما أورد موقع "Street Art Utopia".
ويقول في هذا الإطار: "لقد سافرت أيضا مع حقائب مليئة بالذكريات التي كثيرا ما أجسّدها في أعمالي، وهي لا تحتوي فقط على صور بل أيضا على خبراتي ورغباتي وجذوري".
ويضيف كاتالانو: "أبحث في عملي عن الحركة والتعبير عن المشاعر. أصنع أشكالًا جديدة تنبثق من الجمود وأعطيها حياة جديدة".
القطع المفقودة من المنحوتات لا تقلّ أهمية عن الأجزاء الصلبة، إن لم يكن أكثر، فهي تمثّل التضحيات التي قُدّمت وأجزاء الذات التي تُركت عند الشروع في الرحلة ومغادرة الوطن.
الفراغات هي تكريم للأجزاء المفقودة من الذات، وتحدٍّ للمشاهد لإكمال الصورة وملء الفراغات بتجاربه وتفسيراته الخاصة.
كل قطعة في المجموعة تحكي قصة رحلة واكتشاف للذّات، حيث تمثّل على سبيل المثال منحوتة Blue de" Chine" العمال المهاجرين الذين يسافرون بعيدا بحثا عن لقمة العيش.
فيما تقدّم منحوتتا "Hubert" و"Simon" دراسة عن التناقضات، إذ إن الأولى وهي عبارة عن شخص عاري الصدر حافي القدمين تعبّر عن المسافر المتواضع الذي يتمتع بروح خالية من الهموم.
فيما الثانية تجسّد شخصا يرتدي بزّة أنيقة وربطة عنق يمشي بثقة مع حقيبة ضخمة في يده، حاملا فيها آماله وأحلامه وهو يتطلع إلى مستقبله البعيد.
صحيح أن هؤلاء المسافرين مختلفون عن بعضهم البعض، لكن ما يربطهم هو قدرتهم على الاندماج في بيئتهم الجديدة.
ومن خلال الأجزاء المفقودة من أجسادهم، يسمح "كاتالانو" لهم بأن يصبحوا جزءا من المكان؛ ما يمنحهم ذكريات جديدة لوضعها في حقائبهم.
ويُعَدّ المسافرون، بشكل جماعي وفردي، تجسيدًا مذهلاً للعبقرية الفنية لكاتالانو، فهي تُلَخِص جوهر مرونة الإنسان في مواجهة الشدائد والسعي المستمر للهوية والانتماء.
كما أن أشكالهم المجزأة، بعيدًا عن كونها ضعفًا، هي مصدر القوة والإلهام، وهي شهادة على الروح الدائمة للمسافر.
تجدر الإشارة إلى أن المنحوتات المعروضة في الهواء الطلق على ساحل "أمالفي" ستبقى حتى الثلاثين من أيلول/ سبتمبر المقبل لتبدأ بعدها رحلة جديدة.