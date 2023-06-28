تماثيل مسافرين مجزأة تحط رحالها على ساحل "أمالفي" الإيطالي

أربع منحوتات برونزية وصلت إلى ساحل "أمالفي" الإيطالي تحمل توقيع "كاتالانو" الإيطالي – الفرنسي الذي ولد في المغرب عام 1960 وأمضى حياته في الترحال والانتقال من بلد إلى آخر حول العالم.

ترجم الفنان تجربته هذه في فنه من خلال تماثيل مجزّأة لمسافرين يحملون معهم حقائبهم، حسبما أورد موقع "Street Art Utopia".

ويقول في هذا الإطار: "لقد سافرت أيضا مع حقائب مليئة بالذكريات التي كثيرا ما أجسّدها في أعمالي، وهي لا تحتوي فقط على صور بل أيضا على خبراتي ورغباتي وجذوري".

ويضيف كاتالانو: "أبحث في عملي عن الحركة والتعبير عن المشاعر. أصنع أشكالًا جديدة تنبثق من الجمود وأعطيها حياة جديدة".