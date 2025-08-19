"سواتش" تعتذر عن إعلان "عنصري" أثار غضبًا في الصين

اعتذرت مجموعة سواتش السويسرية للساعات عن حملة إعلانية أزعجت المستهلكين في الصين ودول أخرى، وأكدت أنها قامت بإزالة جميع المواد المرتبطة بها فوراً على مستوى العالم، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وكشفت قناة "إس آر إف" التليفزيونية السويسرية أن صورة لمجموعة "سواتش إيسينشالز"، أظهرت عارضا آسيوي الجنسية، "يفرك عينيه لأعلى ولأسفل بأصابعه، في إيماءة تم اعتبارها، تحقيرية وعنصرية".

وأثارت الصورة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، حيث تدخل في الموضوع مؤثرون بارزون.

وكتبت سواتش على "إنستغرام": "نعتذر بصدق عن أي ضيق أو سوء فهم قد يكون سببه هذا الإعلان". وأكدت أنها "ستتعامل مع الأمر بأقصى درجات الجدية".

وقالت قناة " إس أر إف" السويسرية إنه تم نشر الاعتذار أيضاً على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو" باللغتين الصينية والإنجليزية.







