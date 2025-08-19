logo
منوعات

"سواتش" تعتذر عن إعلان "عنصري" أثار غضبًا في الصين

"سواتش" تعتذر عن إعلان "عنصري" أثار غضبًا في الصين
احد محلات سواتشالمصدر: AFP
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 11:17 ص

اعتذرت مجموعة سواتش السويسرية للساعات عن حملة إعلانية أزعجت المستهلكين في الصين ودول أخرى، وأكدت أنها قامت بإزالة جميع المواد المرتبطة بها فوراً على مستوى العالم، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء. 

وكشفت قناة "إس آر إف" التليفزيونية السويسرية أن صورة لمجموعة "سواتش إيسينشالز"، أظهرت عارضا آسيوي الجنسية، "يفرك عينيه لأعلى ولأسفل بأصابعه، في إيماءة تم اعتبارها، تحقيرية وعنصرية".

5cc03920-06c7-4d9c-8545-b5085a515a5c

وأثارت الصورة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، حيث تدخل في الموضوع مؤثرون بارزون. 

وكتبت سواتش على "إنستغرام": "نعتذر بصدق عن أي ضيق أو سوء فهم قد يكون سببه هذا الإعلان". وأكدت أنها "ستتعامل مع الأمر بأقصى درجات الجدية".

أخبار ذات علاقة

الأمير هاري ينسحب من مؤسسته الخيرية بعد اتهامات بالعنصرية

الأمير هاري ينسحب من مؤسسته الخيرية بعد اتهامات بالعنصرية

وقالت قناة " إس أر إف" السويسرية إنه تم نشر الاعتذار أيضاً على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو" باللغتين الصينية والإنجليزية. 

 

 
 

 
 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC