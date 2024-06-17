شاب يتقدم لخطبة حبيبته خلال حفل تايلور سويفت في ليفربول (فيديو)
التقطت الكاميرات لحظة تقدم شاب للزواج من حبيبته، خلال حفل المغنية الأمريكية تايلور سويفت في ليفربول، يوم السبت الماضي.
وبينما كانت تايلور تقدم أغنيتها الشهيرة "Love Story"، توجهت الأنظار نحو شاب من الجمهور جثا على ركبة واحدة مخرجًا من جيبه خاتمًا، ليطلب موافقة حبيبته على الزواج منه.
وفي الفيديو المتداول بشكل واسع، يُسمع صوت المصور وهو يصرخ متحمسًا قبل أن تقفز الفتاة بين ذراعي الشاب، معبرة عن موافقتها وسعادتها.
وقال معلقون في مواقع التواصل الاجتماعي إن تايلور لم تنتبه لتقدم الشاب من الفتاة، لأنهما كانا بعيدين عن خشبة المسرح.
يذكر أن تايلور اختتمت إقامتها في ليفربول بعد تقديم 3 عروض حضرها عشرات الآلاف، وذلك ضمن جولتها العالمية "إيراز" Eras الضخمة.