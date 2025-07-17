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حريق "ضخم" غربي طهران يثير الذعر (فيديو)

حريق "ضخم" غربي طهران يثير الذعر (فيديو)
كوادر الدفاع المدني الإيرانيةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 4:29 م

اندلع حريق "ضخم" في منطقة كوهك شيتغر غربي العاصمة الإيرانية طهران، ما أثار حالة من القلق بين السكان، بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الخميس.

وبحسب الهيئة، فإن موقع الحريق كان عبارة عن مستودع لتجميع النفايات، اشتعلت فيه النيران لأسباب لا تزال "غير معروفة" حتى لحظة إعداد الخبر.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تداولها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب تتصاعد من موقع قريب خلف مستشفى "بركت"، فيما غطى الدخان الكثيف الأجواء المحيطة.

 

وسيطرت فرق الإطفاء والطوارئ على الحريق بشكل كامل، فيما لا تزال عمليات التبريد والتنظيف مستمرة.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية كبيرة، في انتظار نتائج التحقيقات الأولية.

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 يذكر أن منطقة شيتغر تشهد بين الحين والآخر حوادث مشابهة بسبب قربها من مخازن للنفايات ومواقع صناعية مكشوفة، وهو ما يدفع الناشطين البيئيين إلى مطالبة الجهات المعنية بإجراءات وقائية صارمة.

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