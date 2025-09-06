ميلانو تلقي نظرة الوداع على "الملك" جورجيو أرماني (صور)

شيّعت مدينة ميلانو الإيطالية، عاصمة الموضة العالمية، أحد أبرز رموزها الإبداعية، المصمم الأسطوري جورجيو أرماني، الذي رحل عن عمر ناهز 91 عاماً.

ومنذ صباح السبت، فُتح مبنى "أرماني تياترو"، الذي يحمل دلالة خاصة في مسيرته، أمام الجمهور، فقد وُضع نعشه ليلقي محبّوه النظرة الأخيرة عليه وسط أجواء يغمرها الحزن والوفاء.

واصطف مئات الأشخاص في طوابير طويلة للمرور أمام النعش الخشبي، فيما شكّل موظفو "أرماني" بأزيائهم الداكنة حضوراً لافتاً في وداع مؤسس دارهم. وزُيّن مدخل القاعة بأكاليل بيضاء وسجلات تعزية ترك فيها محبّوه كلمات وداع مؤثرة.

وبحسب صحيفة كورييري ديلا سيرا، فإن وفاة أرماني جاءت نتيجة فشل كبدي مفاجئ عقب إصابته بالتهاب رئوي في يونيو الماضي.

ميلانو التي اعتبرها الراحل "النقطة المركزية في عالمه" بدت غارقة في مشاعر الأسى. فقد قالت سيلفيا ألبونيتي، موظفة المبيعات في "إمبوريو أرماني"، إن "أرماني كان قدوة صارمة وإنسانياً في آن واحد"، فيما رأت زميلتها باربرا غيرسوني أن "رحيله يطوي فصلاً كاملاً من تاريخ الموضة".

عُرف عن أرماني حبه للرياضة أيضاً، إذ أنقذ فريق كرة السلة "أوليمبيا ميلانو" من الانهيار، ليصبح جزءاً من ذاكرة المدينة الرياضية. ومنذ تأسيسه داره للأزياء عام 1975، بنى إمبراطورية عالمية ضمّت أكثر من 600 متجر وقرابة 9000 موظف بحلول نهاية 2023.

وبين الأزياء الراقية والعطور والمجوهرات والفنادق الفاخرة، استطاع أرماني أن يضع بصمة لا تُمحى في عالم التصميم، ما دفع متحف غوغنهايم في نيويورك إلى تكريمه بمعرض استعادي عام 2000.

واليوم، فيما تتهيأ ميلانو لوداعه بجنازة رسمية الاثنين، يبدو أن إرث "الملك جورجيو" سيبقى حيّاً في كل زاوية من عالم الأناقة.