تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد مشايخ التلاوة في مصر، القارئ هشام سمير عنتر، وهو يتلو القرآن بطريقة اعتبرها كثيرون "غير لائقة"، حيث أخذ يتمايل بشكل مبالغ فيه على نحو أعاد للأذهان أزمة الشيخ محمد السلكاوي الذي وُصف بـ"المقرئ الراقص"، وتعرَّض لعقوبات قوية.

دي ايام سوده يا عنتر والله 😅👌 الناس اللي بتزعل لما بتكلم عن آداب التلاوة تسمع كده الهجص دا وتسكت خالص Posted by ‎عبد الرحمن حسين حسين‎ on Tuesday, July 9, 2024

وعلّق محمد الساعاتي، مستشار نقابة محفظي وقرَّاء القرآن الكريم العامة، على الفيديو، مشيرًا إلى أن النقابة سبق أن استدعت القارئ في واقعة مشابهة منذ عام، وتعهد وقتها بعدم تكرار هذا التصرف مرة ثانية.

وأضاف في تصريح للصحافة المحلية أن نقابة القراء ستعرض الفيديوهات الجديدة للقارئ على لجنة مختصة، وبعدها ستستدعيه للتحقيق الرسمي.

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وأكد "الساعاتي" أن مصر تحظى بمكانة رفيعة ورائدة في عالم التلاوة، مضيفًا أن النقابة لن تسمح بالإساءة إلى هذه المكانة الناصعة، ولن تتهاون مع أي شخص يخطئ بحق كتاب الله.

ومن جانبه، أكد القارئ هشام سمير عنتر أنه فوجئ، اليوم، بالضجة المثارة حوله، والتي وصفها بـ "المفتعلة " من جانب "أشخاص حاقدين"، على حد قوله.

ونقلت عنه مواقع محلية قوله إن مقطع الفيديو محل الأزمة مقتطع من سياقه، حين كان يتلو القرآن في عزاء، لافتًا إلى أن الناس تركت كل ما سبق أن قدّمه، وتمسكت بالمقطع "العابر والقصير"، على حد وصفه.

وكان القارئ محمد السلكاوي قد عُرف بلقب "المقرئ الراقص" لإتيانه بحركات راقصة بيديه وجسده في أكثر من مقطع فيديو في أزمة سابقة.