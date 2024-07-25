تتمتع الجزائر بأجواء صيفية مميزة تجعلها وجهة مثالية لمحبي السفر والاستكشاف.

من الشواطئ الذهبية على البحر الأبيض المتوسط إلى المناظر الطبيعية الخلابة في الصحراء الكبرى، تقدم الجزائر تجربة سياحية متنوعة تلبي الأذواق جميعها.

وفي هذا الصيف، يمكن للزوار الاستمتاع بأفضل خمس وجهات في الجزائر والتمتع بالتراث الثقافي الغني الذي يميز هذا البلد الشاسع.

الجزائر العاصمة

تُعد الجزائر العاصمة مركزاً تاريخياً وجمالياً، ويزخر بالهندسة المعمارية المدهشة التي تتجلى في مبانيها التي تعود إلى حقب وحضارات مختلفة.

يمكن للزوار استكشاف القصبة القديمة المتعرجة ودار حسن باشا، رغم أنه مغلق للجمهور.

توفر المدينة لمحة مميزة عن تاريخ الجزائر وحاضرها.

أتاكور

تقع هضبة أتاكور في متنزه أهاغار الوطني، وتعتبر من الوجهات الطبيعية المدهشة، ومناظرها الجافة ذات الألوان الحمراء والبنية وقمة Assekrem تمنح الزوار تجربة بصرية فريدة، تشبه مشاهد الخيال العلمي.

وهران

مدينة وهران الساحلية تعج بالحيوية، وتتميز بجمالها المعماري، بما في ذلك المساجد والقصبة والمسرح.

وتشتهر المدينة بموقعها الرائع لممارسة رياضة الغوص وتذوق المأكولات الجزائرية، بالإضافة إلى تاريخها الثقافي الغني، فهي مصدر إلهام لرواية "الطاعون" لألبير كامو.

ويطلق على المدينة لقب "الباهية" في إشارة إلى جمالها الساحر.

عنابة

تستقطب عنابة المسافرين بفضل مينائها الطبيعي وتاريخها الغني، وتُعد أطلال "Hippo Regius" من أبرز معالم المدينة، حيث تشمل الآثار الفسيفسائية وأطلال الفيلات والمعابد، مع إطلالة رائعة على البحر.

قسنطينة

تُعرف قسنطينة بكونها معجزة طبيعية بفضل موقعها المميز على وادٍ عميق.

وتتميز المدينة بجسورها التي تربط بين أجزائها، وتعكس تاريخها الروماني العريق.

وعلى الرغم من جمالها، قد يجد الزوار أن بضعة أيام كافية لاستكشاف المدينة.