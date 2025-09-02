الفنانة مديحة حمدي تكشف لـ"إرم نيوز" حقيقة اعتزالها

حسمت الفنانة المصرية مديحة حمدي الجدل والتساؤلات التي زعمت خلال الأيام القليلة الماضية، اعتزالها الفن، لتنفي ذلك جملة وتفصيلا.

وقالت الفنانة مديحة حمدي في حديثها لـ" إرم نيوز"، إنها لم تعتزل الفن، لكنها اختارت أن تقضي وقتًا برفقة أسرتها، مبينة أنها تتواجد داخل الفيلا الخاصة بها، في الساحل الشمالي حتى الآن، للاستمتاع بالإجازة الصيفية برفقة نجلها وأولاده بعد عودته من أمريكا.

وأضافت بأنها تستعد لعمل صالون ثقافي واحتفالية خاصة بالمولد النبوي الشريف، ستكون قبل الانتهاء من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وتضم الاحتفالية عددا من مذيعي الراديو في إذاعة القرآن الكريم، والمثقفين والفنانين الذين قاموا بأعمال فنية دينية، وذلك لتكريمهم بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

أخبار ذات علاقة بعد سقوطها بعزاء سميحة أيوب.. تطورات الحالة الصحية لمديحة حمدي

وعن موعد تلك الاحتفالية، بينت أنها ما زالت تعد قائمة الفنانين والشيوخ والمبدعين والمذيعين الذين سيتم تكريمهم خلال تلك الاحتفالية، كذلك تحضيرات الحفل، كما أنها ستتولى تمويل تلك الاحتفالية، دون مساعدة آخرين.

في المقابل يُعَدّ صالون مديحة حمدي من أبرز الفعاليات الثقافية المستمرة، سواء من خلال التعاون مع وزارة الثقافة أو وزارة الشباب والرياضة، أو عبر تنظيم خاص بمبادراتها الشخصية.

كما تميز الصالون بمناقشة قضايا جوهرية في مجالات الفكر والفن والإبداع، وبجمعه لرموز المجتمع في لقاءات اتسمت بالثراء والحوار المفتوح؛ ما جعله منصة مؤثرة في إثراء المشهد الثقافي المصري.