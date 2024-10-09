شبح يطارد الأمهات.. هكذا تتغلبين على "رهبة الولادة"

يقرُّ خبراء الصحة أن شعور المرأة الحامل للمرة "الأولى" بالخوف والرهبة من الولادة، هو أمر شائع وطبيعي تماماً، فقد أظهرت دراسة أمريكية أن ما يقرب من نصف النساء اللواتي شملهن الاستطلاع يشعرن بقلق من الولادة الطبيعية، وفي دراسة هندية العام 2019، كانت ثلاثة من بين أربعة مخاوف شائعة مرتبطة بالولادة الطبيعية.

ولأن الولادة الطبيعية قد تكون مؤلمة بشكل كبير، "تقريباً جميع النساء يشعرن بالقلق من آلام الولادة، هذا أمر طبيعي للغاية"، وفقاً للدكتورة سارة توغود، طبيبة أمراض النساء والتوليد، بمجموعة سيدارز- سيناي الطبية في كاليفورنيا.

لذا جمع الخبراء قائمة بأكثر المخاوف شيوعاً حول الولادة الطبيعية وكيفية التغلب عليها:

"لن أتمكن من تحمل الألم"

قد يطمئنك هذا: ما يقرب من نصف الأمهات لأول مرة أفدن بأن الألم كان أقل مما توقعن، وفقاً لمسح الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير لعام 2018.

وتقول د. توغود: "الألم أثناء الولادة يختلف عن أي نوع آخر من الألم، لأن الجسم يعمل على تقلص عضلات الرحم لفتح عنق الرحم ثم الدفع لولادة الطفل"، كما أن الجسم يفرز مسكنات الألم الطبيعية للتغلُّب على آلام المخاض".

ما الذي يساعد؟

تعرفي على خيارات تخفيف الألم المتاحة، من الغاز الضاحك إلى الحقن الموضعية والتخدير النصفي.

تعلمي تقنيات التنفس والتصور، التي يمكن أن تشتت انتباهك عن الألم أثناء التقلصات.

يمكن أن يكون المساج أو الحمام الدافئ مهدئين فعالين في تخفيف القلق خلال مراحل المخاض المبكرة.

"سأتعرض لمخاض طويل ولن أستطيع تحمله"

المخاض الطويل يحدث في 8% فقط من الولادات، إذ يستمر أكثر من 25 ساعة. أما في معظم الحالات، يستمر المخاض بين 12 إلى 18 ساعة لأول ولادة طبيعية و8 إلى 10 ساعات في الولادات التالية.

ما الذي يساعد؟

تقنيات التنفس، تغيير الوضعيات، والحمام الدافئ يمكن أن تساهم في تخفيف طول المخاض.

"سأتعرض لمخاض سريع ولن أتمكن من الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب"

المخاض السريع، الذي يستمر من ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط، يحدث في 3% من الولادات.

ما الذي يساعد؟

كوني مستعدة بوضع حقيبة المستشفى بجانب الباب، وتعرفي على علامات المخاض للتوجه إلى المستشفى فوراً عند حدوث التقلصات بانتظام.

"لن أتمكن من التعامل مع عدم اليقين حول موعد بدء المخاض"

بعض النساء يطلبن الولادة القيصرية لضمان تحكمهن في موعد الولادة. رغم ذلك، هناك مزايا للانتظار حتى بدء المخاض الطبيعي، بما في ذلك قضاء وقت أقل في المستشفى.

ما الذي يساعد؟

إذا كان القلق من انتظار المخاض يسبب لك ضغوطاً، يمكنك التفكير في العلاج النفسي. العلاج السلوكي المعرفي قد يساعدك على التعامل مع الأفكار السلبية.

"سأتعرض لتمزق مهبلي وسيكون التعافي صعباً"

التمزقات المهبلية شائعة، خاصة في الولادة الأولى، ونسبة حدوث التمزقات الخفيفة التي تحتاج إلى غرز إلى 90% من الولادات الطبيعية، أما في الحالات الأكثر شدة، يكون التعافي أكثر تحدياً ولكن نادراً ما يحدث.

ما الذي يساعد؟

يمكن لتدليك منطقة العجان أن يساعد في تقليل احتمالية حدوث التمزقات ويساهم في الشفاء بشكل أسرع إذا حدثت.

وإلى جانب الاستعدادات النفسية، يؤكد الخبراء أن تواصل الحامل مع مقدم الرعاية الصحية ومناقشة مخاوفها، يمكن أن يسهم بشكل كبير في تخفيف التوتر والاستعداد الجيد للولادة.