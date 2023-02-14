كيف يمكنني أن أتغيّر؟

أنْ تعيش هذه الحالة من الكتلة الحرجة يعني في النهاية أحد أعظم الهدايا التي يمكن أن تحصل عليها!، لأنك أصبحت تعرف ما لا تريده بعد الآن!.

من خلال معرفة ما لم تعد تريده ستكون قادرًا على تحديث ما تريد، ما ترغب فيه، وخاصة ما تحتاجه في حياتك من أجلك أنت. أن تعيش حالة الانزعاج خطوة تمنحك إمكانية فتح باب مطل على شيء جديد.

لكي تعيش حياة جديدة في حياتك، وفقًا لتقرير موقع lesmotspositifs سيكون من الضروري أن تمر بما لا تعرفه، من خلال صندوق المجهول.

قد تكون هذه المرحلة مرحلة تخيفك (والتي قد تكون سببًا لبقائك في منطقة عدم التغيير)، ولكن من الممكن أيضًا أن تتباطأ الرحلة نحو هذا التغيير، لأن أمنيتك في ما تريده ليست واضحة جدًا بالضرورة.

لذا عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال:

ما الذي أحتاج إلى تغييره؟

طرح هذا السؤال على نفسك سيضع في أفقك الشخصي ما تحتاجه للخروج من مأزقك. ما تحتاجه في حياتك، ما تريد أن تعيشه وإدماجه بشكل مختلف، من جديد في حياتك.

ولكن أيضًا ما تحتاجه كمورد، كوسائل تتيح لك أن تكون قادرًا على مغادرة هذه المنطقة من الكتلة الحرجة، هذه المنطقة التي تشعر فيها بعدم الراحة والرفاه النفسي بشكل دائم.