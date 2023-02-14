كيف يمكنني أن أتغيّر؟
ما السبيل إلى التغيير؟ إنه السؤال الذي يطرحه الكثير من الناس على أنفسهم: كيف يمكنني أن أتغيّر؟ كيف يمكنني تغيير سلوكي؟ كيف يمكنني تغيير الوضع الذي أعيش فيه؟ كيف يمكنني تغيير وجهة نظري للعالم حول ما هو موجود حولي وفي داخلي؟.
يمكن القول إنّ التغيير يجب أن يمر بمرحلة حتمية، وهذه المرحلة تسمى بالكتلة الحرجة. وحتى نكون أكثر تحديدًا فإن الكتلة الحرجة هي تلك المرحلة من حياتك حيث لم يعد بإمكانك فيها تحمّل ما تمر به، أو تدرك أنك لم تعد قادرًا على البقاء في هذا الموقف.
الكتلة الحرجة هي أن تكون في موقف تشعر فيه بالسوء، أو تشعر بعدم الراحة، أو تشعر في أعماقك، من قلبك، من جسدك، من عقلك أنه من المهم أو حتى من الضروري التغيير من أجل شيء آخر.
أنْ تعيش هذه الحالة من الكتلة الحرجة يعني في النهاية أحد أعظم الهدايا التي يمكن أن تحصل عليها!، لأنك أصبحت تعرف ما لا تريده بعد الآن!.
من خلال معرفة ما لم تعد تريده ستكون قادرًا على تحديث ما تريد، ما ترغب فيه، وخاصة ما تحتاجه في حياتك من أجلك أنت. أن تعيش حالة الانزعاج خطوة تمنحك إمكانية فتح باب مطل على شيء جديد.
لكي تعيش حياة جديدة في حياتك، وفقًا لتقرير موقع lesmotspositifs سيكون من الضروري أن تمر بما لا تعرفه، من خلال صندوق المجهول.
قد تكون هذه المرحلة مرحلة تخيفك (والتي قد تكون سببًا لبقائك في منطقة عدم التغيير)، ولكن من الممكن أيضًا أن تتباطأ الرحلة نحو هذا التغيير، لأن أمنيتك في ما تريده ليست واضحة جدًا بالضرورة.
لذا عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال:
ما الذي أحتاج إلى تغييره؟
طرح هذا السؤال على نفسك سيضع في أفقك الشخصي ما تحتاجه للخروج من مأزقك. ما تحتاجه في حياتك، ما تريد أن تعيشه وإدماجه بشكل مختلف، من جديد في حياتك.
ولكن أيضًا ما تحتاجه كمورد، كوسائل تتيح لك أن تكون قادرًا على مغادرة هذه المنطقة من الكتلة الحرجة، هذه المنطقة التي تشعر فيها بعدم الراحة والرفاه النفسي بشكل دائم.
يمثل تحديدك لِما تحتاجه كموارد داخلية أو خارجية بوابة لترسيخ توازنك النفسي، بالإضافة إلى إعطائك الزخم اللازم لتحقيق ما تريده في العالم المادي.
ضع في اعتبارك عنصرًا مهمًا، وهو أنه لكي يكون هناك تغيير هناك بالضرورة شيء ما يجب تغييره! قد يبدو مثل هذا القول سخيفًا، لكنه صحيح!
خذ هذا المثال، تخيل أنّ الوصفة المفضلة لديك هي كعكة الموز. كعكة الموز هذه تصنعها دائمًا بنفس الطريقة، فأنت دائمًا تشتري المكونات من نفس المكان وتتّبع بدقة كاملة الوصفة المطلوبة ومدة الطهي بشكل كامل، وذلك لسنوات وسنوات.
بعد إعداد واتباع وصفة هذه الكعكة بدقة، وبعد مرورها 45 دقيقة في الفرن، وحان وقت نضجها وإخراجها من الفرن. ماذا تعتقد أنك ستجد في الفرن عندما تفتح بابه؟
أغلب الاحتمالات هي أن ما ستجده في الفرن.. كعكة الموز! نعم، لأنك إذا كنت تُعِدّ نفس الوصفة طوال الوقت وتستعمل دائمًا نفس المكونات فلن تجد في الفرن حتمًا كعكة شوكولاتة.
من خلال القيام بنفس الأشياء طوال الوقت، ودائمًا نفس العملية وعدم تغيير أي شيء لن يحدث أي شيء جديد على الإطلاق. التغيير يتطلب الموافقة على تغيير الوصفة.
يجب أن تكون جاهزًا لتغيير وصفة كعكة الموز هذه للقيام بتجربة شيء جديد، مع أحاسيس جديدة، وأذواق حياة جديدة، ومغامرة جديدة، وشيء يتوافق تمامًا مع ما تحتاجه.
تغيير مكونات في حياتك قد يكون في شكل تصرفات جديدة، وطريقة جديدة للقيام بهذه التصرفات. قد يكون تغييرًا في محيطك، في أي مكان فيه.
لكنّ تغيير شيء ما، وإحداث الفرق الذي يصنع الفارق سيسمح لك بإحداث هذا التغيير نحو ما تحتاج إليه.
صحيح أن خلق هذه التحولات يمكن أن يكون مربكًا، ويمكن أن يأخذنا إلى الأجزاء الداخلية المظلمة. لكن يمكن أن نجد أنفسنا في مواجهة مواقف ربما تكون غير مريحة ومعقدة، مع مخاطر محتملة.
ولكن إذا كان يجب أن يحدث ذلك بالفعل عليك في هذه الحالة بالتفاعل مع سبب قيامك بذلك. تابِع وتواصل مع هذا الإسقاط الذي تتمناه في حياتك. في علم البرمجة اللغوية العصبية PNL نستخدم الكثير من أساليب التصور والإسقاط التي تسمح بتعديل وتضخيم مواردنا الداخلية.
باستخدام نهج البرمجة اللغوية العصبية ستتيح لنفسك بأن تكون قادرًا على تكثيف الاتصالات العصبية بفضل الأدوات المختلفة (تغيير المعتقدات المقيّدة، وترسيخ الموارد.. إلخ) التي تتيح لك القدرة على ترويض التغيير كما تريده بشكل أكثر فعالية.
بترميز واقعك الذي يكشف عن تحدٍّ ما أو صعوبة تواجهها والتي تمنعك من إجراء هذا التغيير في حياتك، ستتم إعادة برمجة.
وعلى هذا النحو تعاد برمجة بعض السلوكيات، وبعص التصرفات، وبعض المعتقدات، وبعض المخاوف على النحو الذي ترغب فيه، وهو ما سيسمح لك بالتحرك نحو ما تتمناه وتحقيق هذا التغيير نحو إمكاناتك الكاملة!
إنه التغيير الذي يجعلك تهتز، التغيير الذي يرضيك، التغيير الذي يدعوك إلى أن تكون كاملاً حيثما يجب أن تكون في سلام، بعقلك وقلبك وجسدك.