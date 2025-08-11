نجاة راكب بأعجوبة بعد تعلقه بقطار فائق السرعة لأجل سيجارة

نجا رجل من الموت بأعجوبة بعدما تشبث بالجزء الخارجي من قطار فائق السرعة في النمسا، عقب انطلاقه من المحطة بينما كان يدخن سيجارة.



وقع الحادث، وفقًا لصحيفة "ميرور"، على متن قطار "ريلجيت" المتطور الذي تصل سرعته إلى 230 كم/ساعة.

وبحسب صحيفة "هويت" النمساوية، خرج الرجل للتدخين أثناء توقف القطار، لكن بدلاً من العودة لمقصورته، تعلق بالجزء الخارجي للعربة بعد تحرك القطار.

ولاحقًا، شوهد وهو يطرق النوافذ بقوة لجذب الانتباه؛ ما دفع السائق لتفعيل مكابح الطوارئ، ليتمكن الطاقم من سحبه إلى الداخل.

وأكد متحدث باسم السكك الحديدية النمساوية أن الحادث انتهى دون إصابات، مشيرًا إلى أن الرجل نُقل بأمان إلى داخل القطار بعد التوقف الاضطراري.

ووصف المتحدث باسم السكك الحديدية النمساوية، هربرت هوفر، الحادث بأنه "تصرف غير مسؤول"، مشيرًا إلى أن هذا النوع من السلوك غالبًا ما ينتهي بمأساة.

وأضاف: "أنت لا تخاطر بحياتك فقط، بل تُعرّض فرق الإنقاذ والشرطة وخدمة الإطفاء للخطر أيضًا إذا انتهى بك الأمر تحت القطار".

وكان القطار في طريقه من زيورخ بسويسرا إلى العاصمة النمساوية فيينا، وقد غادر محطة سانكت بولتن في موعده، لكنه وصل إلى وجهته متأخرًا سبع دقائق نتيجة الحادث.

وبحسب ما نقلته صحيفة "هوت" النمساوية عن أحد الركاب، فإن الرجل قفز إلى الفراغ بين عربتين بعد تحرك القطار من محطة سانكت بولتن.

وأشار الراكب إلى أن طاقم القطار، وخاصة السائق، لم يُظهروا أي تعاطف بعد إنقاذه، بل وبّخه السائق بشدة.

وعند وصول القطار إلى محطة مايدلينغ في فيينا، ألقت الشرطة القبض على الشاب البالغ من العمر 24 عامًا.

وليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الحوادث، إذ سبق أن نجا رجل مجريٌّ يبلغ من العمر 40 عامًا في يناير/كانون الثاني بعد أن تمسك بقطار ألماني فائق السرعة لمسافة 32 كيلومترًا.

وكان حينها يدخن سيجارة أثناء توقف القطار في محطة إنغولشتات، لكن القطار انطلق فجأة، فاضطر للتشبث بالكابلات بين العربتين رغم وصول سرعة القطار إلى 175 ميلاً في الساعة.