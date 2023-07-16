العراق يعلن ضبط أول مصنع في البلاد لإنتاج الكبتاغون (فيديو وصور)

ضبطت السلطات العراقية، اليوم الأحد، في محافظة المثنّى الحدودية مع السعودية، جنوب البلاد، مصنعًا لإنتاج الكبتاغون، في سابقة من نوعها في بلد أصبح، خلال السنوات الأخيرة، ممرًا لتهريب الحبوب المخدّرة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن في فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم، ربّما لأول مرة، يتمّ ضبط معمل لصناعة المواد المخدّرة، خاصة الكبتاغون".