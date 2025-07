أبرز كتّاب الأغاني في تاريخ السينما.. وفاة المؤلف آلان بيرغمان

تُوفي، الخميس 17 يوليو، مؤلف الأغاني الأمريكي الشهير آلان بيرغمان عن عمر يناهز 99 عامًا بمنزله في لوس أنجلوس، بحسب ما أفاد متحدث رسمي لمجلة "People".

ويُعتبر بيرغمان، الحاصل على جوائز أوسكار وغرامي وإيمي، واحدًا من أبرز كتاب الأغاني في تاريخ السينما، إذ ألف مئات الأغاني الشهيرة بالتعاون مع زوجته مارلين بيرغمان التي توفيت عام 2022.

من أشهر أعمالهما أغنية The Way We Were من الفيلم الذي يحمل الاسم ذاته، وPapa, Can You Hear Me? من فيلم Yentl، بالإضافة إلى الأغنية الرئيسية لفيلم Good Times.

وُلد آلان بيرغمان عام 1925 في بروكلين بنيويورك، حيث نشأ وعشق الموسيقى منذ صغره. بدأ مشواره الفني بعد دراسته في جامعة نورث كارولينا، ثم واصل تعليمه في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس قبل أن يتجه للعمل في التلفزيون والإذاعة. التقى بمارلين في لوس أنجلوس، وتزوجا عام 1958، وأنجبا ابنتهما جولي عام 1960.

وخلال مسيرتهما الفنية، حقق الزوجان نجاحات متعددة مع كبار الفنانين مثل باربرا سترايسند وفرانك سيناترا. كما تعاونا مع الملحن الفرنسي ميشيل ليجراند، وفازا بأول جائزة أوسكار لهما عن أغنية "طواحين الهواء في عقلك" عام 1968.

ونال بيرغمان وزوجته 15 ترشيحًا لجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية، وهو رقم قياسي لكتاب أغانٍ. كما حصلا على عدة جوائز إيمي وغرامي خلال مسيرتهما الطويلة.

رغم معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي خلال الأشهر الأخيرة، استمر بيرغمان في كتابة الأغاني حتى وفاته، حسبما جاء في البيان الرسمي. ترك خلفه إرثًا موسيقيًا هائلًا وشهرة واسعة في عالم الفن، بالإضافة إلى ابنته جولي وحفيدته إميلي سيندر.