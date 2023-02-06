العفاسي وعبده والرويشد على وليمة غداء جمعت مشاهير التلاوة والغناء (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو نشره "العفاسي"، استقباله لضيفيه بحفاوة وابتسامة قبل أن يجتمعوا وضيوف آخرين على مأدبة غداء انتقلوا بعدها إلى أستوديو تسجيل في منزل العفاسي.

ولم يشر "العفاسي" إن كان اللقاء جزءًا من مشروع مشترك بين الثلاثة، واكتفى بالقول: "الغداء، اليوم، كان مع محمد عبده، وعبدالله الرويشد".