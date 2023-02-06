العفاسي وعبده والرويشد على وليمة غداء جمعت مشاهير التلاوة والغناء (فيديو)
استضاف مشاري العفاسي الذي يعد من أشهر قرَّاء القرآن الكريم والمنشدين في العالمين العربي والإسلامي في منزله في الكويت، الضيفين القادمين من عالم الفن والغناء، فنان العرب محمد عبده، والنجم المخضرم عبدالله الرويشد.
وأظهر مقطع فيديو نشره "العفاسي"، استقباله لضيفيه بحفاوة وابتسامة قبل أن يجتمعوا وضيوف آخرين على مأدبة غداء انتقلوا بعدها إلى أستوديو تسجيل في منزل العفاسي.
ولم يشر "العفاسي" إن كان اللقاء جزءًا من مشروع مشترك بين الثلاثة، واكتفى بالقول: "الغداء، اليوم، كان مع محمد عبده، وعبدالله الرويشد".
وقال في تغريدة أخرى عبر تويتر: "قال لي أ. محمد عبده إن الشيخ ابن عثيمين أفطر عنده ذات يوم في رمضان فسأله عن القرآن المجوَّد، وأسمعه تلاوة الشيخ عبدالباسط فقال الشيخ ابن عثيمين: صوت جميل، لكن هذه القراءة لا تُقرأ في الصلاة.. رحم الله الجميع".
ووجد اللقاء صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بالنظر إلى الشهرة تتمتع بها الشخصيات الثلاث، وسط تداول لافت للفيديو وسيل من التعليقات.