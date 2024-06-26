ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تفوز بلقب دولي (صور)
فازت ملكة جمال السعودية، رومي القحطاني، بلقب جديد في مسابقة دولية للجمال في كوسوفو، قبيل أول مشاركة مرتقبة لها في مسابقة ملكة جمال الكون الأكبر والأكثر مكانة وأهميةً، عالميًّا.
ونشرت القحطاني عبر حسابها في إنستغرام، صورًا لها مع وشاح الفوز، وكتبت "الحمدلله تتويج السعودية ملكة الحرة سنة 2024".
كما علقت على إحدى الصور برفقة متسابقات أخريات "ما من مجال دخلته المرأة السعودية إلا وأثبتت فيه جدارتها".
ولم توضح القحطاني من هي الجهة المنظمة للمسابقة، لكن نحو عشرين شابة من عدة دول شاركن فيها كما بدا من خلال صور عديدة نشرتها القحطاني للمسابقة.
وظهرت الشابة السعودية في إحدى الصور مرتديةً زيًّا تراثيًّا سعوديًّا بجانب المتسابقات الأخريات اللاتي ارتدينَّ بدورهن أزياء تراثية تمثل بلدانهنَّ.
ولا يبدو أن المسابقة تتضمن استعراضًا بملابس السباحة الذي ترفض رومي القحطاني ارتداءه، كما قالت في تصريحات سابقة عن شروطها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.
وتقول رومي التي فازت بلقب ملكة جمال السعودية في عدد من المسابقات المحلية والإقليمية، إنها تتفاوض مع منظمة ملكة جمال الكون للمشاركة في المسابقة، مع تمسكها بشرط احترام رغبتها في الظهور بزي محتشم.
وتبلغ رومي القحطاني من العمر 29 عامًا، وسبق أن شاركت في العديد من المسابقات، مثل ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط.
وتعرِّف رومي القحطاني نفسها على أنها من مواليد عام 1995، وبأنها طبيبة أسنان إلى جانب كونها عارضة أزياء.
وتشارك الشابة السعودية في مسابقات الجمال بطولها البالغ 162 سنتيمترا، ووزن 55 كيلو غرامًا.
وتحظى رومي بمتابعة مليون حساب في إنستغرام، وعدد كبير آخر من المتابعين في باقي مواقع التواصل الاجتماعي التي يغلب على محتواها فيها عرض الأزياء.
ولم تعلن وزارة الثقافة السعودية ولا هيئاتها المتعددة المعنية بدعم قطاع الأزياء والفنون، عن مشاركة المملكة بمسابقة ملكة جمال الكون، كما لم تعلن أن القحطاني تمثل بلادها بشكل رسمي في أي من مسابقات الجمال.