ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تفوز بلقب دولي (صور)

ولا يبدو أن المسابقة تتضمن استعراضًا بملابس السباحة الذي ترفض رومي القحطاني ارتداءه، كما قالت في تصريحات سابقة عن شروطها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون.

وتقول رومي التي فازت بلقب ملكة جمال السعودية في عدد من المسابقات المحلية والإقليمية، إنها تتفاوض مع منظمة ملكة جمال الكون للمشاركة في المسابقة، مع تمسكها بشرط احترام رغبتها في الظهور بزي محتشم.

وتبلغ رومي القحطاني من العمر 29 عامًا، وسبق أن شاركت في العديد من المسابقات، مثل ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط.

وتعرِّف رومي القحطاني نفسها على أنها من مواليد عام 1995، وبأنها طبيبة أسنان إلى جانب كونها عارضة أزياء.