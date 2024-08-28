جريمة "غريبة" في مزرعة سورية.. وهذه تفاصيلها

زعم "ناطور" مزرعة، سلّم نفسه للشرطة، أنه أقدم على قتل شخص عن طريق الخطأ، ليتبين لاحقا أن اعترافه جاء بالاتفاق مع صاحب المزرعة.

وتورط صاحب مزرعة بقتل شخص عن طريق الخطأ، في ريف دمشق، ثم طلب من الناطور أن يسلم نفسه بدلا منه.

وبحسب بيان وزارة الداخلية السورية على "فيسبوك"، فقد قتل شخص ضمن مزرعة في ريف دمشق، ليقوم ناطور بتسليم نفسه لاحقا إلى الشرطة، مدعيا أنه قام بإطلاق النار من مسدس حربي على المجني عليه "عن طريق الخطأ"، أثناء تواجدهما ضمن المزرعة.

وبعد تحقيقات مكثفة، أقر صاحب المزرعة بأنه "هو من أقدم على قتل المجني عليه"، مبينا أنه وأثناء اختباره مسدسا حربيا عائدا له، أطلق النار بالخطأ على الضحية، وأنه اتفق مع ناطور المزرعة على تسليم نفسه بدلا منه، مقابل متابعة وضعه قضائيا وإخراجه من السجن ودفع الدية وتعهده له برعاية أسرته، خلال مدة توقيفه، وعليه، قام الناطور بتسليم نفسه مع المسدس الحربي المستخدم في الجريمة لمركز الشرطة، لإبعاد الشبهات عن صاحب المزرعة.

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وأكد الناطور أن ما قاله صاحب المزرعة عن الاتفاق بينهما صحيح، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع الطرفين، لتقديمهما للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

والتحقيقات ما زالت مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.