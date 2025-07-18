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توثيق نادر لـ"الدُصيور الشرقي" وهو يتوهج في ظلام البرية

توثيق نادر لـ"الدُصيور الشرقي" وهو يتوهج في ظلام البرية
حيوان "الدُصيور الشرقي"المصدر: iStock
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 3:54 م

نجح المصور الأسترالي بن ألدريدج في توثيق أول صورة لحيوان "الدُصيور الشرقي" وهو يتوهج حيويًا في الظلام داخل بيئته الطبيعية، باستخدام ضوء فوق بنفسجي غير مرئي، في اكتشاف علمي لافت.

وجاء هذا التوثيق ضمن مشاركته في جائزة "بيكر ستريت ساينس" للتصوير الفوتوغرافي لعام 2025، فقد التُقطت الصورة في ولاية تسمانيا الأسترالية، التي تُعد الموطن الأصلي لهذا الحيوان الجرابي.

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ويظهر الحيوان في الصورة وهو يشعّ بلون نيون ساطع عند تعرضه لأطوال موجية معينة من الضوء، وهي ظاهرة تُعرف باسم "التوهج الحيوي" (biofluorescence). وعلّق ألدريدج على المشهد قائلاً: "كان الأمر أشبه بقميص أبيض يلمع تحت أضواء الديسكو".

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وبحسب مجلة "سميثسونيان"، فإن التوهج الحيوي لوحظ سابقًا لدى عدة أنواع من الثدييات الليلية، مثل الدببة القطبية، والخلد، والومبت، إضافة إلى بعض الأسماك والشعاب المرجانية والحشرات والطيور، لكن الغرض البيولوجي لهذا التوهج لا يزال غير معروف بدقة.

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ويأمل ألدريدج أن يسهم هذا الاكتشاف في لفت الانتباه إلى تأثير التلوث الضوئي في سلوك وتكاثر الحيوانات الليلية، مشيرًا إلى أن الإضاءة الصناعية قد تُربك هذه الكائنات وتدفعها إلى تغيير نمط حياتها أو الهجرة من موائلها.

وقد وصلت صورة ألدريدج إلى القائمة النهائية للمسابقة، ومن المقرر عرضها في متحف ومعرض تسمانيا للفنون في الأيام من 6 إلى 31 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان "بيكر ستريت"، حيث سيتم التصويت على الصور الفائزة من قبل الجمهور.

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