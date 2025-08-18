السجن لرجل انتحل هوية امرأة على "فيسبوك" لأكثر من عامين

قضت محكمة تركية ذات أحكام قطعية، بالسجن لمدة عامين وشهر، بحق مدان بقضية انتحال عبر إنشاء حساب في "فيسبوك" باسم وصورة شخص آخر.

وصدر الحكم بالسجن مدة 25 شهراً عن محكمة الاستئناف العليا بعد أن اعتبر القضاة أن صاحب الحساب الوهمي قد انتهك خصوصية الضحية ونشر بيانات تخصها بشكل مخالف للقانون.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن المدان أنشأ الحساب المزيف باسم شخص آخر بينهما عداوة، قبل أن يبدأ بنشر صور شخصية للضحية من حفل خطوبة.

كما نشر المدان رقم الهاتف الشخصي للضحية عبر "فيسبوك"، وتعليقات مسيئة، قبل أن تحدد الشرطة هويته وتبدأ محاكمته بناء على شكوى الضحية.

وأشارت صفحات إخبارية تركية في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن ضحية الحادثة شابة أنشأ شخص آخر حساباً باسمها وتسبب بفضيحة لها عبر الصور التي كان ينشرها عبر الحساب.

ولم تتضح العلاقة السابقة بين طرفي القضية التي أثارت تفاعلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

ودعا مدونون أتراك كثر، إلى تعميم الحكم وتطبيقه على نطاق واسع مع انتشار الكثير من الحسابات المزيفة بأسماء وصور غير حقيقية.

وكانت القضية ستنتهي بشكل مغاير عندما برأت محكمة جنايات أولية، المُدعى عليه بحجة عدم وجود دليل قاطع يدينه، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف البراءة وتدين المُدعى عليه.