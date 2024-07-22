كشف الفنان المصري تامر فرج، تفاصيل حالته الصحية بعد نقله للمستشفى خلال الأيام الماضية إثر تعرضه لوعكة صحية، موضحا أنه سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

وقال فرج في منشور على حسابه الشخصي على "فيسبوك"، "مبحبش صور المستشفيات أو إني أنشر حاجة عن حالتي الصحية بس حابب أشكر كل الناس الجميلة اللي قلقت عليا، وأشكر الصحفيين اللي اتصلوا يسألوا عني"، وفق تعبيره.

وأضاف، "حابب أطمن الجميع إن شاء الله حاجة بسيطة أنا كنت محتاج أعمل عملية المرارة من قبل العيد لكن للأسف كنت بستهون وبأجل لغاية لما أخلص الشغل والمواعيد اللي ورايا، ولغاية ما يجيلي فلوس"، حسب تعبيره.

وأوضح فرج، "للأسف حصلت لي مضاعفات بسبب التأخير وهضطر استنى غصب عني حوالي أسبوعين أعالج اللي حصل وبعدين إن شاء الله أعمل عملية إزالة المرارة وهي عملية بسيطة إن شاء الله، أشكركم جدا على اهتمامكم، وآسف على قلقكم وأطمع في دعواتكم"، وفق تعبيره.

وتسببت رانيا هاشم زوجة الفنان تامر فرج، بقلق جمهور زوجها بعد أن نشرت على صفحتها الرسمية عبر "إنستغرام"، صورا لزوجها من داخل المستشفى، دون الكشف عن أي تفاصيل لحالته.