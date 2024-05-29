لوحت بيدها مودعةً.. والدة الجندي المصري عبد الله رمضان تثير تعاطفًا (فيديو)

أظهر فيديو متداول، لحظات مؤثرة لوالدة الجندي المصري عبد الله رمضان، الذي قتل باشتباك مع الجيش الإسرائيلي، خلال تشييع جثمانه في قرية العجميين بمحافظة الفيوم.

وأثار الفيديو تعاطفًا وحزنًا كبيرين على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت والدة الجندي الراحل، تودع نجلها وتلوح بيدها وتردد عبارة "لا إله إلا الله.. والشهيد حبيب الله".

وشارك حشد كبير من المصريين في تشييع جثمان الجندي، بعد دعوات تضامنية على موقع "فيسبوك".