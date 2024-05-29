لوحت بيدها مودعةً.. والدة الجندي المصري عبد الله رمضان تثير تعاطفًا (فيديو)
أظهر فيديو متداول، لحظات مؤثرة لوالدة الجندي المصري عبد الله رمضان، الذي قتل باشتباك مع الجيش الإسرائيلي، خلال تشييع جثمانه في قرية العجميين بمحافظة الفيوم.
وأثار الفيديو تعاطفًا وحزنًا كبيرين على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت والدة الجندي الراحل، تودع نجلها وتلوح بيدها وتردد عبارة "لا إله إلا الله.. والشهيد حبيب الله".
وشارك حشد كبير من المصريين في تشييع جثمان الجندي، بعد دعوات تضامنية على موقع "فيسبوك".
وكان الجيشان المصري والإسرائيلي أعلنا أن جنديًّا مصريًّا قتِل في اشتباك على الحدود في رفح يوم الاثنين الماضي.
وأكدت مصادر مصرية أن التحقيق الأولي، أظهر وقوع إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر قولها إن "التحقيقات أشارت أيضًا إلى وقوع إطلاق للنيران في عدة اتجاهات، وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران".
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ مطلع الشهر الجاري، هجومًا على رفح، جنوبي غزة، التي يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنها آخر معاقل حركة حماس، رغم الدعوات الدولية لوقف الهجوم على المدينة التي تؤوي مئات آلاف النازحين.