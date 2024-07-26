يواجه مغني الراب نبيل بوخبزة المعروف باسم "نابس" Naps اتهامات باغتصاب فتاة أثناء استغراقها في النوم، في حادثة تعود إلى العام 2021.

ويقف نابس، الذي يحمل أصولًا جزائرية، اليوم أمام محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث وجه له قاضي التحقيق تهمة باغتصاب فتاة دون رغبتها قبل 3 أعوام.

من جانبه، أعلن محامي الدفاع عن مغني الراب الشهير، أن موكله ينفي كافة الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن نابس يرفض بشدة إلصاق مثل هذه الاتهامات به.

وأشار المحامي إلى أنه استأنف قرار قاضي التحقيقات الذي صدر بتاريخ 15 مايو الماضي.

وتعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر من عام 2021، عندما تقدمت فتاة فرنسية ببلاغ ضد مغني الراب نابس، تتهمه باغتصابها رغمًا عنها أثناء نومها.

وأصدرت النيابة بيانًا كشفت خلاله تفاصيل البلاغ، إذ قالت "أفادت شابة بأنها أمضت في اليوم السابق أمسية في باريس، ثم دُعيت مع مجموعة صديقات إلى مائدة مغني الراب نابس".

وأضافت "الشابات تبعنَ نابس إلى غرفته في أحد الفنادق التي غادرها أصدقاء مغني الراب تدريجيًا، والشابات نمن، لتتفاجأ إحداهن أنها استيقظت على علاقة جنسية من دون رضاها بحسب قولها.

ووُجِهَت التهمة إلى مغني الراب في 23 أكتوبر 2021، ووُضِعَ تحت المراقبة القضائية.

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وعادت القضية للظهور، بسبب طلب النيابة في 23 فبراير 2024، محاكمة المتهم، وهو ما تم الآن.

يذكر أن نابس هو مغني راب شهير، قدم العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها أغنيته الشهيرة "لا كيفانس" التي حققت أكثر من 186 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما تعاون مع العديد من "الرابرز" الفرنسيين، من بينهم النجم العالمي ميتر جيمس.