ماجد المهندس يخطف الأنظار بارتداء الجلباب المغربي

تداول مستخدمو منصات التواصل في المغرب، صورة للمطرب الشهير، ماجد المهندس، وهو يرتدي الجلباب المغربي، بعد حلوله في مدينة الدار البيضاء لإحياء حفل فني.

وتحدث المهندس في تصريح للصحفيين عن علاقته القوية بالمغرب، إذ سبق له أن أحيى عددا من الحفلات في البلاد، كما أبدى اعتزازه بالصداقة التي تجمعه بفنانين مغاربة، على رأسهم المغني المعروف، عبد الرحيم الصويري.

وأبدى المهندس الذي يلقب بـ"برنس" الأغنية، استعداده لأداء أغنية باللهجة المغربية، مؤكدا انفتاحه على الغناء بمختلف اللهجات العربية، داعيا كتاب الكلمات إلى التعاون معه.

ويحيي المهندس حفلا في الدار البيضاء، يوم السبت، في إطار جولة فنية كانت قد بدأت بحفل في أبوظبي، ثم اسطنبول، ومن المرتقب أن يحيي حفلات أخرى في أوروبا، بعد محطة المغرب.