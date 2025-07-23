3 قتلى بإطلاق نار داخل منزل في أيرلندا الشمالية

قالت الشرطة، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا، وإن شخصا رابعا من الأسرة نفسها في حالة خطيرة، بعد إطلاق نار في إقليم فيرمانا بأيرلندا الشمالية.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في جريمة القتل وتعمل على تحديد ملابساتها، بعد أن أصيب الأربعة بطلقات نارية في منزل بقرية ماجوايرزبردج، القرية الصغيرة الواقعة على بعد نحو 25 كيلومترًا من الحدود مع جمهورية أيرلندا.

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وقال مسؤول الشرطة، روبرت ماكجوان، في بيان: "هذا موقع ريفي هادئ، وأنا أدرك أن هذا الحدث المأساوي سيبعث موجات من الحزن على مستوى المجتمع بالكامل".