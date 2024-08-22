رد المطرب السوري الشامي على اتهام مواطنه المطرب يوسف عساف له بتسريب أغنية "مع السلامة" التي يملكها الأخير، مشيرًا إلى أن "حياته لم تتغير قبل الشهرة أو بعدها".

وخرج الشامي في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "أنا بستغرب من الناس اللي بتحاول تأذي فيني، أو تطلع شغلات على السوشيال ميديا، كرمال هالأشياء".

وأضاف الشامي: "أخي والله ما اختلف شيء بحياتي إلا أنه انضبيت بالبيت أكثر.. ولسا عم أفطر فول ومسبحة وأتغدى ملوخية.. صدقني.. عيب تضر بابن بلدك كرمال شوية شغلات دنيوية".

وأخيرًا تداولت صفحات مهتمة بأخبار الفن أنباء تفيد باستعداد النجم الشامي لإطلاق أغنية باللهجة المصرية بعنوان "مع السلامة"، وتداولوا مقاطع مسجلة بصوته وهو يؤدي الأغنية، الأمر الذي أغضب "عساف" وجعله يلوح بمقاضاة الشامي.

وتحدث يوسف عساف عن الأزمة خلال لقاء تلفزيوني، قائلًا: "الأغنية مو للشامي، وأنا رايح اتجاه دعوى قضائية، ما رح أسكت عن حقي، وفنان بحجم الشامي لازم يطلع ويوضح، بتمنى أسمع توضيح ونحن لهلا ما عرفنا مين غريمنا".

وأضاف: "أنا ناطر توضيح لحتى نقدر نوقف بالمستقبل الاتهامات المضادة اللي ممكن تطلع ضدي والناس اللي ممكن تروج إنه الأغنية مو إلي، بس بدي من الشامي إنكار ملكيته للأغنية لحتى نقدر نفهم كيف وصلنا لهون وكيف تسربت، وأنا عندي ثبوتيات ووقت ما حدا رح يوضح أنا رح أعرض ثبوتيات ملكيتي للأغنية".

وختم عساف بالقول: "أنا ما بوجه الاتهام للشامي بالتحديد، بالعكس أنا بشوف أنه شخص ما ممكن يروح لهاد المكان، وأنا قريبًا جدًّا خلال أيام إذا اكتشفت مين غريمي رايح باتجاه دعوى قضائية".