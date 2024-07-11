بعد انتكاسات العائلة.. الأمير ويليام يرتدي جهازًا لمراقبة صحته

في ظل سلسلة من المشكلات الصحية التي يعانيها أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك سرطان الملك تشارلز وأميرة ويلز، يبدو أن الأمير ويليام بدأ يولي اهتمامًا خاصًّا بصحته.

ورصد ولي العهد مؤخرًا، وهو يرتدي جهازًا عصريًّا يعشقه المهتمون بلياقتهم البدنية، والذي يعمل على مراقبة الصحة، وذلك خلال ربع نهائي بطولة أوروبا 2024 الأسبوع الماضي.

وشوهد الجهاز على معصم الأمير ويليام في أثناء هتافه لانتصار إنجلترا على سويسرا في دوسلدورف أرينا في الـ6 من يوليو الماضي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يتتبع الجهاز الذي وضعه ويليام اللياقة البدنية، وهو من منتجات علامة WHOOP، عالية التقنية، والتي انطلقت في عام 2015، ونالت شعبية كبيرة بين الرياضيين المحترفين.

ويعمل الجهاز على مراقبة العادات اليومية التي يقوم بها الفرد، مثل النوم والجهد الذي يبذله والتعافي لبناء صورة شاملة لرفاهيته.

ويعتبر هذا الجهاز من "الأكثر تقدمًا في السوق"، لأنه مختلف عن العديد من الأجهزة الأخرى التي تتبع اللياقة البدنية، حيث يتطلب عضوية لاستخدامه، تبلغ قيمتها 229 جنيهًا إسترلينيًّا سنويًّا (نحو 300 دولار).

ومع ذلك، فإن الأمير ويليام ليس أول فرد من العائلة المالكة يفكر بجدية في صحته اليومية، حيث سبق لعدد من الأعضاء الآخرين اختيار عناصر مماثلة، بما في ذلك شقيق الأمير الأصغر، هاري.

وشوهد دوق ساسكس سابقًا، وهو يرتدي خاتم Oura Ring الأسود خلال جولته في أستراليا عام 2018 مع زوجته ميغان ماركل. وهو الإكسسوار، الذي يراقب مراحل النوم والنشاط.