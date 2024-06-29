رصد 5 ملايين دولار للقبض عليها.. من هي "الملكة المشفرة" روجا إجناتوفا؟

رصدت أجهزة الأمن الأمريكية مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار على رأس السيدة الأخطر في العالم، والتي أصبحت المطلوبة رقم واحد من بين نساء الكون، فالملكة المشفرة المفقودة متورطة في عمليات احتيال عملاقة على حاملي العملات الرقمية المشفرة.

وبحسب موقع "hindustantime" فإن السيدة يُطلق عليها لقب "الملكة المشفرة المفقودة"، حيث إنها متورطة في عمليات احتيال عملاقة على حاملي العملات الرقمية المشفرة، وهو ما جعلها "المرأة الأخطر في العالم".

وأضاف الموقع إن روجا إيجناتوفا، المولودة في بلغاريا، والتي تحمل الجنسية الألمانية، اتهمت بإدارة واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة على الإطلاق، حيث قامت بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 4 مليارات دولار عن طريق بيع عملة مشفرة مزيفة تسمى (OneCoin) في عام 2014.

واختفت إجناتوفا البالغة من العمر 43 عامًا دون أن تترك أثرًا في عام 2017، وهي مدرجة على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة منذ عام 2022.

ووفق مكتب التحقيقات يعتقد أن إيجناتوفا تسافر مع حراس مسلحين، موضحًا أنها خضعت لجراحة تجميلية أو غيرت مظهرها بطريقة أخرى".

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها ربما تستخدم جواز سفر ألمانيًا للسفر إلى دول مختلفة مثل روسيا واليونان وأوروبا الشرقية، ولكن هناك أيضًا تكهنات بأنها ربما تكون قد قُتلت على يد المافيا البلغارية، التي يشتبه في أنها العقل المدبر لمخطط (OneCoin) الاحتيالي.

وبحسب المعلومات فإن إيجناتوفا شوهدت آخر مرة على متن طائرة تابعة لشركة "رايان إير" في طريقها من صوفيا إلى أثينا في 25 أكتوبر 2017، بعد فرارها من شقة مملوكة لصديقها الأميركي عندما علمت أنه يتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.