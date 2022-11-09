أستراليا.. تسعيني ينجو بأعجوبة بعد سقوطه في بركة وحل ليومين
نجا مزارع أسترالي يُدعى توم كيلين (95 عاما) بأعجوبة، بعد أن قضى يومين محاصرا في بركة وحل قريبة من منزله، قبل أن يصل صديقه لإنقاذه.
وكان العجوز كيلين قرر الخروج على متن جراره، لتفحص أنابيب الري في حديقة منزله بمنطقة كارتر ريدج القريبة من بريزبين بأستراليا.
وقال صديق المزارع ديف جراي، إنه ذهب للبحث عن توم، حيث اتصل به عدة مرات لكن دون إجابة، ما أقلقه على صديقه الوفي.
وبعد البحث في المنطقة، وجد ديف صديقه في وقت مبكر من صباح الثلاثاء 8 أكتوبر، على بعد أمتار قليلة من جراره المقلوب، إذ بدا ملقى في بركة طين قريبة من السد.
وقفز جراي على الفور وعمل على سحب صديقه من الوحل، واتصل بخدمات الطوارئ.
ووصل المسعفون إلى مكان الحادث عند الساعة الـ7 صباحا، وحاولوا علاج العجوز كيلين من انخفاض حرارة الجسم، والجفاف وبعض الإصابات الطفيفة.
وعن الحادث، قال جراي إن صديقه سقط عن جراره، ومكث في الطين منذ ظهر يوم الأحد 5 أكتوبر، غير قادر على طلب المساعدة.
وحتى اللحظة لم يتضح السبب الذي منع العجوز من الحركة بعد السقوط ببركة الوحل، إذ لم يتبين إن كان قد عانى من عارض صحي أم أن سقوطه عن الجرار قد شل حركته.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم خدمة الإسعاف في كوينزلاند، إن الجرار غرق بشدة بجوار السد، ويبدو أن العجوز حاول مغادرة الجرار لإنقاذ نفسه، ومن ثم أصيب بعارض صحي تركه محاصرا في الوحل لأيام.
يذكر أن العجوز كيلن يتلقى الآن العلاج في مستشفى "صن شاين كوست"، حيث ما زال بحالة خطرة، لكن مستقرة، بحسب ما أكده الأطباء المشرفون على حالته.