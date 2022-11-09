أستراليا.. تسعيني ينجو بأعجوبة بعد سقوطه في بركة وحل ليومين

نجا مزارع أسترالي يُدعى توم كيلين (95 عاما) بأعجوبة، بعد أن قضى يومين محاصرا في بركة وحل قريبة من منزله، قبل أن يصل صديقه لإنقاذه.

وكان العجوز كيلين قرر الخروج على متن جراره، لتفحص أنابيب الري في حديقة منزله بمنطقة كارتر ريدج القريبة من بريزبين بأستراليا.

وقال صديق المزارع ديف جراي، إنه ذهب للبحث عن توم، حيث اتصل به عدة مرات لكن دون إجابة، ما أقلقه على صديقه الوفي.

وبعد البحث في المنطقة، وجد ديف صديقه في وقت مبكر من صباح الثلاثاء 8 أكتوبر، على بعد أمتار قليلة من جراره المقلوب، إذ بدا ملقى في بركة طين قريبة من السد.