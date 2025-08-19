العراق.. السيطرة على حريق خارج محطة سامراء للكهرباء

نتنياهو: دعوة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين تؤجج "نار معاداة السامية"
محطة سامراءالمصدر: واع
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 3:30 م

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق قرب محطة سامراء للكهرباء دون تأثير على عملية الإنتاج.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المدير العام لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية وليد خالد قوله في بيان، إن "محطة سامراء تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية البالغة (1260) ميغاواط".

ولفت إلى أن "الحريق الذي وقع كان خارج أسوار المحطة ناجم عن أكداس خشب".

 وأكد خالد أنه "تمت السيطرة عليه وإخماده بشكل كامل دون أي تأثير على عمل المحطة".

ودعت وزارة الكهرباء في بيانها "وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات".

 

