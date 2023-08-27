تقرير: 5 آلاف طيار أمريكي أخفوا إصابات "خطيرة" للاستمرار في الطيران

كشف تقرير لصحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية عن وجود نحو 5 آلاف طيار أمريكي يشتبه بإخفائهم مشاكل صحية كبيرة يعانون منها، بما فيها اضطرابات عقلية، وذلك أثناء قيامهم بعملهم كطيارين في شركات الطيران المدنية.

وذكرت الصحيفة أن الطيارين، وهم من قدامى المحاربين العسكريين، أخفوا حصولهم على تعويضات كمحاربين قدامى نتيجة لإعاقات قد تجعلهم غير مؤهلين للطيران.

وبدأت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) التحقيق بعد اكتشاف تناقضات في سجلاتهم الطبية، من خلال فحص قواعد البيانات الفيدرالية من قبل محققي شؤون المحاربين القدامى.