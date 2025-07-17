لراحتك وأمانك.. تجنب هذه الملابس في الطائرة

حذّر تقرير نشره موقع "إنديان إكسبرس" من بعض الخيارات الخاطئة في ارتداء الملابس أثناء السفر الجوي، والتي قد تؤثر سلباً على راحة وسلامة الركاب داخل الطائرة، مشيراً إلى أن البيئة داخل المقصورة تتميز بانخفاض الرطوبة، وتفاوت درجات الحرارة، وضيق المساحة الشخصية، ما يستدعي وعياً أكبر في انتقاء الملابس.

ونقل الموقع عن خبير الطيران الهندي، ديارياشيل فانديكار، تأكيده أن اختيار ملابس مريحة، وعملية، ومتعددة الطبقات، ليس رفاهية بل ضرورة، خاصة في الرحلات الطويلة أو الليلية. وأوضح أن الأقمشة الطبيعية مثل القطن أو صوف الميرينو أو "المودال" تساعد في تهوية الجسم وامتصاص الرطوبة، كما أنها أقل قابلية للاشتعال مقارنة بالمواد الصناعية.

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وشدد فانديكار على أهمية ارتداء سراويل طويلة وملابس بأكمام تغطي الجلد لحماية الركاب من الانسكابات أو الحوادث البسيطة داخل المقصورة، مشيراً إلى أن الطبقات المتعددة من الملابس تساعد في التكيّف مع تغير درجات الحرارة. كما نصح الراكبات باستخدام شال كبير يمكن تحويله إلى بطانية أو غطاء عند الحاجة.

من جانبه، أوضح الدكتور هيران إس. ريدي، استشاري العناية المركزة في مستشفى غلين إيغلز بحيدر آباد، أن الأحذية المفتوحة أو ذات الكعب العالي تعيق الحركة وتزيد من خطر الإصابة في حالات الطوارئ. وأوصى بارتداء أحذية رياضية مريحة وسهلة الخلع، مع استخدام جوارب الضغط للوقاية من الجلطات الوريدية في الرحلات الطويلة.

واختتم الخبراء بالتأكيد على ضرورة تجنب الإكسسوارات الثقيلة التي قد تعيق المرور عبر بوابات الأمن أو تُفقد أثناء الاضطرابات الجوية. فالملابس المناسبة لا تضمن فقط الراحة، بل تعزز السلامة والصحة أثناء السفر.