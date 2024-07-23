أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إعادة النظر في إنتاج فيلم مصري، بسبب حالة الجدل الذي أثارتها قصته.

وقال آل الشيخ في بيان توضيحي نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، "تأسس صندوق الأفلام (Big Time) من أجل دعم وتعزيز المحتوى وصناعة الأفلام في الوطن العربي".

وتابع "نظرًا لسوء الفهم الذي رافق الإعلان عن أحد الأفلام في الفترة الماضية؛ فإننا نود التأكيد على أننا قررنا إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي تم الإعلان عنها أو العمل على تطوير السيناريو والحوار وقصة الفيلم المعني، كما نطمح أن تحقق مجموعة الأفلام المُعلن عنها مسبقًا طموح المشاهد العربي".

وكشف المستشار سبب هذا القرار قائلا "يأتي هذا القرار؛ رغبةً في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، مُلتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".

وكان آل الشيخ قد كشف سابقا تفاصيل الفيلم الذي يحمل اسم "النونو"، حيث قال: "أحمد حلمي هيقدم فيلم النونو، وتدور فكرته حول رجل ينصب على الحجاج والمعتمرين في الأراضي المقدسة".