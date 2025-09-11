بيونسيه وجاي زي يستعدان لبناء قصر فاخر في الريف الإنجليزي

يُقال إن النجمة الأمريكية بيونسيه وزوجها المغني جاي-زي في المراحل النهائية لشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 58 فدانا في ضواحي قرية ويجينتون في منطقة كوتسوولدز بإنجلترا، بعد حصولهما على تصريح لبناء "عقار ريفي مذهل". ومن المتوقع أن يضم القصر المخطط له 7 غرف نوم و9 حمامات، ويطل على بحيرة؛ ما يعكس رغبتهما في الخصوصية والفخامة في الريف.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإذا تمت الصفقة، ستصبح بيونسيه وجاي-زي قريبين من منطقة جريت تو، المعروفة بمنطقة المشاهير مثل عائلة بيكهام وإيلين ديجينيرس. وتُلقب كوتسوولدز أحيانًا بـ"هامبتونز المملكة المتحدة"، وأصبحت وجهة مفضلة للأثرياء والشخصيات العامة الباحثين عن الهدوء والخصوصية.

لكن وصولهما أثار انقسامات بين السكان المحليين. فبعضهم أعربوا عن قلقهم من أن وجود شخصيات بارزة قد يغير من طابع القرية ويجذب انتباها غير مرغوب فيه.

ويخشى سكان محليون من أن تدفق الأثرياء من خارج المنطقة قد يصعب عليهم شراء منازل محلية، بينما عبر أحد السكان المتحمسين عن فرحته برؤية بيونسيه في فعاليات القرية.

يُذكر أن سعر الأرض التي اشترتها بيونسيه وزوجها يبلغ حوالي 7.5 مليون جنيه إسترليني، لكن بمجرد الانتهاء من بناء القصر، قد تتجاوز قيمتها الـ18 مليون جنيه إسترليني.

ويرجع اهتمام بيونسيه وجاي-زي بالمملكة المتحدة جزئيًا إلى رغبتهما في تأسيس قواعد جديدة خارج لوس أنجلوس، خاصة بعد حرائق الغابات الأخيرة. ولديهما سابقا عقارات فخمة في ماليبو وبيل إير، كاليفورنيا، بما في ذلك قصر بقيمة 200 مليون دولار تم شراؤه عام 2023.

ويأتي انتقالهما إلى كوتسوولدز ضمن اتجاه متزايد بين مشاهير الولايات المتحدة للانتقال إلى الريف البريطاني، الذي يجذبهم بسحره ومساحته وخصوصيته.



