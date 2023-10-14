يمتلك سطحاً معدنياً.. "ناسا" تبدأ رحلة لاكتشاف كويكب "سايكي"

يثير كويكب سايكي البعيد الذي لم تتم دراسته بعد فضول العلماء، ذلك أنه يمتلك تركيبة معدنية ما يعني أنه قد يكون نواة جرم فلكي قديم، وهو ما دفع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لإطلاق مسبار "سايكي" الجمعة، في مهمة فضائية لاكتشافه.

ويسعى العلماء إلى رؤية كيف تبدو الحفر على جرم سماوي معدني، إذ قد تكون المادة التي أُطلقت جراء تأثير الكويكبات ظلت جامدة في الهواء وشكلت نوعًا من النقاط.

ويعتقد العلماء أنّ "سايكي" الذي يبلغ طوله أكثر من مئتي كيلومتر، قد يكون نواة لجرم سماوي قديم تمزق سطحه بسبب اصطدام الكويكبات.

وأفادت المسؤولة عن فريق الخبراء العلميين في المهمة ليندي إلكينز- تانتون في مؤتمر صحافي "سبق للبشر أن زاروا كواكب تركيبتها صخرية أو جليدية أو غازية، لكنها المرة الأولى التي سنزور فيها كويكبًا ذا سطح معدني".

وسيقطع مسبار ناسا نحو 3,5 مليون كيلومتر للوصول إليه، مع توقعات أن يصل إلى الكويكب في صيف 2029.