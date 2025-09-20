ثوران جديد لبركان "ليووتوبي لاكي-لاكي" يعطّل مطارًا في إندونيسيا (فيديو)

شهد بركان ليووتوبي لاكي-لاكي الواقع في جزيرة فلوريس شرق إندونيسيا سلسلة من الثورانات مساء الجمعة، بعد ساعات من إعلان السلطات رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة القصوى، ما أدى إلى تعليق حركة الطيران في مطار محلّي السبت، بحسب ما جاء في وكالة فرانس برس.

وأفادت الوكالة الوطنية لعلم البراكين بأن أقوى ثوران وقع عند الساعة 22:46 بالتوقيت المحلي، حيث قذف البركان مواد بركانية وصل ارتفاعها إلى نحو ستة كيلومترات.

كما رُصدت حالات ثوران متكررة صباح السبت، أطلق أحدها عمودًا كثيفًا من الرماد امتد لمسافة 2.5 كيلومتر.

وطالب مدير وكالة الجيولوجيا محمد وفيق السكان والسياح بالابتعاد عن فوهة البركان لمسافة لا تقل عن ستة كيلومترات، محذّرًا من تأثير الرماد على حركة الطيران.

وبالفعل، أعلن مطار فرانس سيدا في مدينة مومير تعليق نشاطاته، فيما أوضح مديره بارتاهيان بانجايتان أن استئناف الرحلات مرهون بتطورات الوضع خلال الساعات المقبلة.

يُذكر أن البركان الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترًا سبق أن دخل في حالة ثوران في يوليو الماضي، حيث تسبب في إلغاء نحو 20 رحلة في مطار جزيرة بالي السياحية.

كما شهد نشاطًا مشابهًا في نوفمبر الفائت أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإلغاء عشرات الرحلات الدولية، إلى جانب نزوح آلاف السكان.

ويُعرف البركان باسم "لاكي-لاكي" أي "الرجل" بالإندونيسية، ويجاوره بركان آخر أكثر هدوءًا يُدعى "المرأة"، ويقع كلاهما في منطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا متكررًا ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ.