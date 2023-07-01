حادث مروري يودي بحياة 52 شخصًا في كينيا

لقي 52 شخصًا على الأقلّ مصرعهم في حادث مروري وقع في غرب كينيا، مساء يوم أمس الجمعة، في حين استأنفت فرق الإنقاذ عملها صباح اليوم السبت.

ووقع الحادث عندما فقد سائق الشاحنة السيطرة على مركبته، التي اصطدمت بآليات أخرى في طريق مكتظ، على ما أفادت الشرطة المحلية.

وقال المسؤول في الشرطة جيفري مايك لـ"فرانس برس"، إنّ "الحصيلة ارتفعت إلى 52 قتيلاً بعدما توفي ثلاثة جرحى متأثّرين بإصاباتهم".