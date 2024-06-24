اليونان.. وفاة واختفاء عدد من السياح بسبب الحر

قالت الشرطة اليونانية اليوم الاثنين، إنّها عثرت على جثة سائح ألماني يبلغ من العمر 67 عامًا، في جزيرة كريت بالبلاد، ليصبح السائح السادس الذي يلقى حتفه في يونيو/ حزيران خلال فترة من الطقس الحار غير المعتاد.

وتوجه السائح بمفرده للتجول في واد بمنطقة سوجيا أمس الأحد، وبعد ساعات قليلة اتصل بزوجته ليبلغها أنه ليس على ما يرام.

وقال مسؤول بالشرطة "بدأت عمليات البحث والإنقاذ على الفور، ورصدت وحدة إنقاذ خاصة مزودة بطائرات مسيرة جثة الرجل في وادي تريبيتي"، بحسب "رويترز".

ولم تحدد الشرطة هوية السائح الألماني المتوفى.