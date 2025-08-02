الجزائر.. إجلاء 10 عائلات جراء انهيار بناية في سكيكدة (صور)

أجلت الحماية المدنية الجزائرية عشر عائلات، أمس الجمعة، إثر انهيار بناية قديمة تقع في شارع ديدوش مراد، في قلب مدينة سكيكدة.

وهرعت فرق الإنقاذ إلى عين المكان فور تلقيها البلاغ، حيث تم إخلاء البناية وبعض المنازل المجاورة، كإجراء احترازي.

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كما تم غلق شارع ديدوش مراد مؤقتًا، الذي تقع فيه البناية السكنية المنهارة، وذلك حفاظًا على سلامة السكان والمارة ومستخدمي الطريق من المركبات، لتمكين فرق الحماية المدنية من مواصلة عمليات التأمين والمعاينة دون عوائق.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات بشرية جراء انهيار البناية السكنية القديمة، وأوضحت في بيانها أنها سخّرت أربع عربات إسعاف، إلى جانب شاحنات إطفاء وآليات خاصة بإسعاف الطرقات ونقل العتاد، وذلك في إطار التدخل السريع وتأمين محيط الحادث.

ورغم أن الحادث لم يُسفر عن أي إصابات جسدية بين أفراد العائلات المُجلية، إلا أن الواقعة خلّفت أثرًا نفسيًا بالغًا، وأثارت موجة تعاطف من سكان المنطقة مع المتضررين، نظرًا لوقوع الانهيار بشكل مباغت، دفع العائلات للمغادرة على عجل، حاملين ما تسنّى حمله من ذكريات وضروريات، بعد أن اجتثت لحظة الانهيار سنوات من الطمأنينة في غمضة عين.