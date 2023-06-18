ماسك متوسلا فريق بايدن: دعوه يغرد بنفسه

توسّل الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، رئيس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" من الفريق القائم على نشر تغريدات جو بايدن عبر تويتر، أن يقوم بايدن بنفسه بنشرها، في إشارة إلى ما قد يخرجه على الملأ من تعبيرات إسوة بزلاته في خطاباته المباشرة.

وجاء تعليق ماسك عقب إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس السبت، عن خطة ينوي بها فرض المزيد من الضرائب على فاحشي الثراء من الأمريكيين.

الرئيس الأمريكي دعا، إلى فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء "أصحاب المليارات والشركات الكبرى"، خلال كلمة له في إطار حملته الانتخابية للرئاسة لعام 2024 ألقاها أمام تجمع عمالي في بنسلفانيا.

وقال بايدن عن دعوته لزيادة الضرائب على الأغنياء أمام الجماهير: "لا مانع من كونهم أصحاب مليارات.. عليهم فقط دفع نصيبهم العادل.. ببساطة حان الوقت للشركات الكبيرة وفاحشي الثراء كي يبدأوا في دفع نصيبهم".

ونقل الرئيس الأمريكي دعوته عبر "تويتر"، إذ قال عبر حسابه الرسمي: "حان الوقت كي يبدأ فاحشو الثراء في دفع نصيبهم العادل".. الأمر الذي لم يعجب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ليضع تعليقا على تغريدته: "أرجوك امنحه كلمة السر لحسابه على تويتر كي يتمكن من إجراء تغريداته بنفسه.. أتوسل إليك".