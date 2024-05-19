إيران تحكم على مغني الراب "أمير تتلو" بالسجن

وفي السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سلمت الشرطة التركية أمير تتلو، الذي كان يعيش في إسطنبول منذ عدة سنوات، إلى إيران عند حدود بازركان، وتم اعتقاله فور تسليمه.

وتتمثل اتهاماته في "تشجيع جيل الشباب على الفساد والدعارة وتوفير الظروف الملائمة لذلك، والقيام بحملات ضد النظام، وإدارة موقع مراهنة على القمار، وتشجيع الآخرين على ذلك، ونشر محتوى فاحش على شكل مقاطع وأغان، ودعوة الجمهور إلى ارتكاب جرائم مخلة بالعفة، وتعاطي المخدرات، والتجمع والتواطؤ على أمن البلاد من خلال حث الجماهير والأنشطة التثقيفية والدعائية المخالفة للشريعة الإسلامية".

كما تم القبض على "أمير تتلو" في تركيا قبل عودته إلى إيران، واستمرت محاكمته ثلاث جلسات.

وعقدت الجلسة الأولى لاتهام أمير حسين مقصودلو منتصف شهر مارس/ آذار من العام الماضي في الفرع 26 لمحكمة الثورة، وعقدت الجلسة الأخيرة في السابع من مايو/ أيار الجاري.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت في وقت سابق أن أمير حسين مقصودلو يواجه أيضًا شكاوى خاصة و"نشر الفساد والدعارة" في تركيا.