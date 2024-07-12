المغرب.. إدانة المتورطين في الاتجار بأقراص الإجهاض

أدانت محكمة مغربية، الخميس، أفراد شبكة متخصصة في "حيازة وترويج أقراص الإجهاض" بالسجن النافذ.

وذكرت صحيفة "هسبريس" المحلية، أن المحكمة الابتدائية بتزنيت، طوت قضية "حيازة وترويج أقراص الإجهاض"، التي يتابع فيها خمسة أشخاص، من بينهم امرأة وشقيقها رهن الاعتقال، وثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح، بعد تأجيلها أربع مرات.

وقضت المحكمة في حق المتهمة الأولى وشقيقها بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم (حوالي 50 دولاراً) لكل منهما، بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة المختصة بصك اتهام يتضمن المشاركة في "محاولة الإجهاض، ومزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية".

وأدانت الهيئة ذاتها ثلاثة أشخاص آخرين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، على خلفية متابعتهم بتهم "التحريض على الإجهاض والفساد ومحاولة الإجهاض".

وأوقفت الشرطة القضائية بمدينة تزنيت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، في الـ11 من يونيو الماضي امرأة وشقيقا لها يبلغان من العمر 28 و34 سنة، متلبسين بمحاولة ترويج كمية من الأقراص الطبية المهربة لشخصين، بدعوى استعمالها في تسهيل عمليات الإجهاض.

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ووفق المصدر ذاته، أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة حينها، عن حجز كمية إضافية من العقاقير الطبية المهربة، بلغ مجموعها 1145 قرصا، ومبلغ مالي من العمليتين المحلية والأجنبية.

وينص الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي على أن "مَن أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى، أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.. وإذا نتج عن ذلك موتُها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة".

وإذا ثبت أن مرتكب جريمة الإجهاض يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 449، وتكون عقوبته السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.