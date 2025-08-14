مصرع رجل بعد لدغة أفعى جرسية في تينيسي الأمريكية

توفي رجل في ولاية تينيسي بعد أن لدغته أفعى جرسية سامة خلال تنزه في حديقة عامة، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

وصرح متحدث باسم إدارة الطوارئ في مقاطعة غروندي لمجلة People، أن الضحية، الذي لم يُكشف عن هويته، كان على بعد نصف ميل تقريبا من مسار حديقة سافاج جلف الحكومية عندما تعرض للعض.

وأوضح المسؤولون أنه وفقا لشهود عيان، أمسك الرجل بأفعى يُعتقد أنها من نوع "أفعى الجرس الخشبية"، فلدغته في يده.

وتُعد لدغات أفعى الجرس الخشبية نادرة، لكنها سامة بما يكفي لتهديد حياة الإنسان، بحسب حديقة الحيوان الوطنية ومعهد سميثسونيان لعلم الأحياء والحفاظ على البيئة.

وأكد المعهد أن هذه الأفاعي عادة ما تكون أكثر هدوءًا مقارنة ببقية أفراد عائلتها، لكنها تظل خطرة عند التعرض لها.

وبالرغم من جهود فرق الطوارئ التي شملت الإنعاش القلبي الرئوي ونقل الضحية إلى المستشفى، إلا أنه توفي لاحقا، ولم يُعلن عن سبب الوفاة رسميا.

من جانبه، قال ماثيو جريفيث، مدير إدارة الطوارئ في المقاطعة، إن "قلوبنا ودعواتنا مع عائلة الضحية"، مشيرا إلى أهمية توخي الحذر من الحياة البرية أثناء الأنشطة الخارجية.

وأضاف: "إذا صادفت ثعبانا، لا تحاول لمسه واطلب العناية الطبية فورا في حال تعرضت للعض".

وتشير تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن نحو 7000 إلى 8000 شخص يتعرضون سنويا للدغات ثعابين سامة في الولايات المتحدة، يموت منهم حوالي خمسة أشخاص.