بريطانية بدون يدين ترفض زراعة يدي رجل أو امرأة سوداء

بدوره، قال جراح التجميل البروفيسور سيمون كاي: "نريد التأكد من أن المتلقي الذي يزرع له يدين، يمكنه قبولهما والتعايش معهما.. نحن نختلف جميعًا بشكل كبير بشأن الدرجة التي نقبل بها الاختلافات عن مظهرنا الطبيعي".

وتابع: "إذا لم يتم قبول الأيدي المزروعة من قبل المتلقي، فهناك احتمال كبير للرفض النفسي الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم الامتثال للأدوية وبالتالي إلى الرفض المناعي في نهاية المطاف، ونحاول تجنب ذلك قدر الإمكان، لذلك نطلب من كل مستلم أن يخبرنا بصراحة شديدة بما يريده وبما لا يقبله وخاصة حجم اليد والعمر والجنس ولون البشرة".

ولفتت الصحيفة إلى أن سميث هي من مدينة "ميلتون كينز" جنوب إنجلترا، وأصيبت بتعفن الدم وفقدت أطرافها بعد إصابتها بعدوى في المسالك البولية أثناء إجازتها في إسبانيا عام 2017، مشيرة إلى أن زوجها ستيف وعدها بخواتم زفاف وخطوبة جديدة عندما تحصل على يدين جديدتين في عملية الزراعة الجراحية.