بريطانية بدون يدين ترفض زراعة يدي رجل أو امرأة سوداء
تنتظر امرأة بريطانية تبلغ من العمر 61 عاما، عملية زرع يد مزدوجة في مستشفى متخصص في المملكة المتحدة، بعد أن رفضت زراعة يدي رجل أو امرأة سوداء.
وفقدت مصصفة الشعر السابقة، كيم سميث، يديها الاثنتين بعد إصابتها بحالة تسمى "تعفن الدم"، ولا تزال تنتظر إجراء العملية بعد الحصول على متبرع.
وقالت سميث لصحيفة "ذا صن" البريطانية، الأحد: "كان علي أن أفكر في الأمر، أنا بحاجة ماسة إلى يدين، لكن هل يمكنني ذلك، أنا لا أريد أن أنظر إلى يدي وهما لا يشبهان بقية جسدي.. لهذا السبب قررت زراعة يدي رجل".
وأضافت: "قلت الشيء نفسه عن يدي امرأة سوداء.. أنا لست متحيزًة أو عنصرية ولكني بيضاء.. أريد يدي شخص أبيض حتى تتماشى مع لون بشرتي قدر الإمكان".
ووفقا للصحيفة، تم سؤال سميث خلال تقييم نفسي في مستشفى "ليدز" شمال إنجلترا، وهو المكان الوحيد في بريطانيا لإجراء العملية المعقدة التي تستغرق 10 ساعات.
وقالت سميث: "كان التقييم فقط لمعرفة ما إذا كنت مستعدة نفسيًا لإجراء عملية الزرع.. هذا لا يعني بالضرورة أني سأحصل على يدي رجل أو يدين من امرأة سوداء".
بدوره، قال جراح التجميل البروفيسور سيمون كاي: "نريد التأكد من أن المتلقي الذي يزرع له يدين، يمكنه قبولهما والتعايش معهما.. نحن نختلف جميعًا بشكل كبير بشأن الدرجة التي نقبل بها الاختلافات عن مظهرنا الطبيعي".
وتابع: "إذا لم يتم قبول الأيدي المزروعة من قبل المتلقي، فهناك احتمال كبير للرفض النفسي الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم الامتثال للأدوية وبالتالي إلى الرفض المناعي في نهاية المطاف، ونحاول تجنب ذلك قدر الإمكان، لذلك نطلب من كل مستلم أن يخبرنا بصراحة شديدة بما يريده وبما لا يقبله وخاصة حجم اليد والعمر والجنس ولون البشرة".
ولفتت الصحيفة إلى أن سميث هي من مدينة "ميلتون كينز" جنوب إنجلترا، وأصيبت بتعفن الدم وفقدت أطرافها بعد إصابتها بعدوى في المسالك البولية أثناء إجازتها في إسبانيا عام 2017، مشيرة إلى أن زوجها ستيف وعدها بخواتم زفاف وخطوبة جديدة عندما تحصل على يدين جديدتين في عملية الزراعة الجراحية.