الكويت.. تعويض بـ15 ألف دولار بسبب "عيب" في الطريق

قضت محكمة كويتية، بإلزام هيئة الطرق، تعويض مواطنة بمبلغ 4500 دينار (قرابة 15 ألف دولار)، بسبب تضرر سيارتها من أحد الطرقات.

وقالت تقارير محلية إن المواطنة كانت تسير بمركبتها على أحد الطرقات في البلاد عندما فوجئت بفتحة لتصريف مياه الأمطار (منهل تصريف) من دون غطاء، ما تسبب بتلف في سيارتها.

وذكر حساب "المجلس" الإخباري المحلي، أن المحكمة المدنية قضت بإلزام هيئة الطرق الحكومية، بتعويض المواطنة التي لجأت للقضاء، بسبب عدم إغلاق فتحة تصريف المياه في الطريق.

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كما نقل الحساب عن المحامي الكويتي وليد مسعود، أنه ترافع عن مواطنته، مشيراً لأحقية المتضررين في رفع دعوى تعويض بالأضرار التي لحقت بمركباتهم من الطرق والشوارع وعدم صيانتها.

ولم تعلق هيئة الطرق على الحكم، وما إذا كانت ستدفع التعويض أم ستعترض عليه أمام محكمة الاستئناف.

ووجد الحكم ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، تناقل فيها كثير من ملاك السيارات في البلاد، معلومات عن طريقة إثبات تعرض مركباتهم لضرر من الطرقات، وعن إمكانية حصولهم على تعويضات.