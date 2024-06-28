قتلى وجرحى بتصادم بين قطار وحافلة في سلوفاكيا

قضى أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون الخميس في تصادم بين قطار وحافلة عند معبر للسكك الحديد في جنوب سلوفاكيا، وفق ما أفاد المسعفون.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قالت المتحدثة باسم جهاز الإسعاف السلوفاكي بيترا كليميسوفا: "قضى أربعة أشخاص متأثرين بجروحهم ويحتاج خمسة آخرون إلى مساعدة طبية فورية".

وأضافت "أخشى أن يرتفع عدد القتلى في هذا الحادث".

وقع الحادث بُعيد الساعة 17,00 (15,00 ت غ) قرب مدينة نوفي زامكي بجنوب غرب البلاد، بحسب وكالة "سي تي كاي" للأنباء.

وأوضحت المتحدثة باسم مصلحة السكك الحديد فلاديميرا باهيلوفا، أن سائق القطار "يعاني حروقًا لأن النار اندلعت في القطار".

وأضافت أن التصادم وقع عند معبر تحميه حواجز ومزود إشارات ضوئية.

وبثت وسائل الإعلام المحلية مقطعًا مصورًا يظهر ركابًا قرب قطار اندلعت النيران في جزء منه، فيما تصاعد دخان رمادي كثيف في الأجواء.